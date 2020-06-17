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Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.06.2020 11:10 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 23 yıl sonra Kadıköy'de yenen Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri yeni bir tarih yazdı.

Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, gözünü bu kez 23 yıllık deplasman hasretine dikmişti.

Bordo-mavili takım deplasmanda rakibini 3-1 yenerek hem kupa dışında bıraktı hem de 23 yıllık Kadıköy'deki galibiyet özlemine son verdi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazarken, Süper Lig şampiyonluğu yolunda da büyük bir moral kazandı.

23 YILLIK HASRETE 23 MAÇ SONRA SON VERDİ

Süper Lig şampiyonluğunu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzon'a getirmek isteyen Trabzonspor, ezili rakibi Fenerebahçe'yi en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup etmişti. 23 yıllık galibiyet özlemine 23 maç sonra dış sahada son veren bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda 12 mağlubiyet, 11 beraberlik almıştı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR VE ÖĞRENCİLERİ TARİH YAZDI

Fenerbahçe'yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor'da, bu karşılaşmanın ardından Hüseyin Çimşir'e kadar 23 teknik adam görev yaptı. Söz konusu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken 12 teknik adam ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi. Gordon Milne, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Mustafa Reşit Akçay ve Ünal Karaman bu süreçte Trabzonspor'un hocalığını yaptı.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cüneyt Çakır sağolsun, tüm maçlarda penalt pozisyonu için var'a gidilirken bu maçta niye gidilmedi cücü , senin FB düşmanlığın ayyuka çıktı artık, bu hakemlerle TS kupayı da alır şamp. da olur fazla bir şey yapmasına gerek yok
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