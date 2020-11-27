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Hüseyin Eroğlu: Burak İnce yurt dışına transfer olacaktır

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.11.2020 09:02 | Son Güncelleme

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor maçı öncesinde konuştu. Eroğlu, Burak İnce'nin transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hüseyin Eroğlu, "Burak İnce yakın süre içerisinde yurt dışına transfer olacaktır" dedi.

Hüseyin Eroğlu: Burak İnce yurt dışına transfer olacaktır

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Hüseyin Eroğlu, "Bizim önceliğimiz altyapımızdan yetişen futbolcularımızı A Takımımızda oynatmak. Altınordu hem yarışmacı hem de yetiştirici olan bir kulüp olarak tanınıyor. 10. hafta sonunda lider durumdayız. Maç başına ortalama 2 puan ile devam ediyoruz. Hem yetiştirip, hem de sportif başarı yakalamak çok güzel bir şey. Daha önceki sezonlarda lige kötü başlayıp daha sonra iyi sonuçların geldiğini gördük. Altyapıdan gelen oyuncuların takıma daha uzun sürede alışmasına, oyun sistemimize daha geç adapte olmalarına bağlıyorum. Biz bir sistem takımıyız. 6-7 eksiğimiz olmasına rağmen bu sistem bu sezon çok iyi bir şekilde ilerliyor. 17 yaşındaki bir futbolcu da 28 yaşındaki bir futbolcu da aynı şekilde futbol oynamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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"ESKİŞEHİRSPOR MAÇI ZOR OLACAK"

Eskişehirspor maçı hakkında ise Eroğlu, "Eskişehirspor benim de zamanında formasını giymiş olduğum çok önemli bir camia. İçerisinde olmuş olduğu durum biraz üzücü. Puan durumu bizi yanıltmamalı. O kadro genç ama 2,5-3 yıldır beraber oynayan oyunculardan kurulu. Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Eskişehirspor'un bu sezon maçlarını sıkı bir şekilde takip ettim. Skor ne olursa olsun saha içerisinde çok iyi mücadele ediyorlar. Bizim için zor bir maç olacak. Adana Demirspor maçının son 20 dakikasına kadar da maçı önde götürdüler. Oyuncularımı sık sık uyarıyorum. 4 oyuncumuzun karantina süreci devam ediyor. Karantina sonrası futbola geri dönüş de sıkıntılı oluyor. Toplam da 6-7 eksiğimiz var. Önemli olan diğer futbolcularımızı hazır tutmak. Sağlık sorunu olmayan futbolculardan en yüksek performansları almak da bizim bir görevimiz" dedi.

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Burak İnce'nin transferiyle ilgili konuşan Hüseyin Eroğlu, "Burak İnce akademi takımımızın yetiştirdiği özel bir isim. Avrupa takımları kendisini dikkatle takip ediyor. Burak geçen sezon acemilik sezonunu tamamladı. Burak 16 yaşında ve ikinci sezonunu oynuyor. Hucüm hattımız için önemli bir koz. Burak İnce geleceği çok parlak, milli bir oyuncu. Burak İnce yakın süre içerisinde yurt dışına transfer olacaktır. 18 yaşından önce yurt dışına transfer olamıyorsunuz. Bu sebeple Burak bizde 1,5-2 yıl daha devam edecektir. Lille, Türkiye liglerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Burak İnce ve Berke Kılıç'ı da takip etmesi gayet normal bir durum. Altınordu, İngiliz takımlarının da takip ettiği bir kulüp. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, İngiltere'de forma giyiyorlar. Bu transfer süreçleri bir anda olan işler değil. Bu takımlar az sayıda maç ile oyuncular hakkında karar vermiyorlar. Çıkan haberleri basından biz de takip ediyoruz. İsmi geçen futbolcular daha sıkı çalışarak en iyi şekilde performanslarını sergilemeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu.


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