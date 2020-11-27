Hüseyin Eroğlu: Burak İnce yurt dışına transfer olacaktır

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Hüseyin Eroğlu, "Bizim önceliğimiz altyapımızdan yetişen futbolcularımızı A Takımımızda oynatmak. Altınordu hem yarışmacı hem de yetiştirici olan bir kulüp olarak tanınıyor. 10. hafta sonunda lider durumdayız. Maç başına ortalama 2 puan ile devam ediyoruz. Hem yetiştirip, hem de sportif başarı yakalamak çok güzel bir şey. Daha önceki sezonlarda lige kötü başlayıp daha sonra iyi sonuçların geldiğini gördük. Altyapıdan gelen oyuncuların takıma daha uzun sürede alışmasına, oyun sistemimize daha geç adapte olmalarına bağlıyorum. Biz bir sistem takımıyız. 6-7 eksiğimiz olmasına rağmen bu sistem bu sezon çok iyi bir şekilde ilerliyor. 17 yaşındaki bir futbolcu da 28 yaşındaki bir futbolcu da aynı şekilde futbol oynamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ESKİŞEHİRSPOR MAÇI ZOR OLACAK"

Eskişehirspor maçı hakkında ise Eroğlu, "Eskişehirspor benim de zamanında formasını giymiş olduğum çok önemli bir camia. İçerisinde olmuş olduğu durum biraz üzücü. Puan durumu bizi yanıltmamalı. O kadro genç ama 2,5-3 yıldır beraber oynayan oyunculardan kurulu. Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Eskişehirspor'un bu sezon maçlarını sıkı bir şekilde takip ettim. Skor ne olursa olsun saha içerisinde çok iyi mücadele ediyorlar. Bizim için zor bir maç olacak. Adana Demirspor maçının son 20 dakikasına kadar da maçı önde götürdüler. Oyuncularımı sık sık uyarıyorum. 4 oyuncumuzun karantina süreci devam ediyor. Karantina sonrası futbola geri dönüş de sıkıntılı oluyor. Toplam da 6-7 eksiğimiz var. Önemli olan diğer futbolcularımızı hazır tutmak. Sağlık sorunu olmayan futbolculardan en yüksek performansları almak da bizim bir görevimiz" dedi.