Hüseyin Eroğlu: Sistem her şeyin anahtarıdır

Altınordu’nun yetiştirici ve yarışmacı kimliğini birlikte taşıdığının altını çizen Hüseyin Eroğlu, "Geleceği inşa etmek, bir projedir ve felsefe gerektirir. Yedi yıldır, daha önce kimsenin yürümediği bir yolda yürüyoruz. Bir yandan başarıya odaklanırken, diğer yandan kulübümüzün misyonu doğrultusunda oyuncu gelişimini sağlıyoruz. Geriye dönüp baktığınızda bir dönem Altınordu forması giyen oyuncuların bir çoğunun kariyer gelişimlerinin yükseldiğini görebilirsiniz" dedi.

Başarıdaki bir diğer anahtarın istikrar olduğunu kaydeden teknik patron Eroğlu, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile 12 yıldır birlikteyiz. Bunun son yedi yılını Altınordu’da ve bu toprakların çocukları için geçirdik. İstikrar, bir projenin hayata geçmesindeki en önemli faktörlerden biri" şeklinde konuştu. Eroğlu, Altınordu’nun bu sezonki karosunda altyapı patentli 14 oyuncunun yer alacağına da dikkat çekerek "Misyonumuza tamamen uygun bu ekip gerçekten çok başarılı olacak" yorumu yaptı.

Hüseyin Eroğlu, Altınordu’nun ligin en genç ekibi olduğunu da ifade ederek, "Altınordu Futbol Akademisi, bugüne kadar Süper Lig’e Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler ve Beke Özer’i, Premier Lig’e Çağlar Söyüncü’yü, Serie A’ya Cengiz Ünder’i kazandıran bir altın madeni. Bu maden, henüz yeni yeni işleniyor. 2019-2020 sezonu ise bu madenden çıkan gençlerin sadece Türk futbolu değil, Avrupa arenasına doğru yol almaya başladığı bir dönem olacak" dedi.