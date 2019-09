Hüseyin Eryüksel: Tekrar Süper Lig'e çıkacağız

Akhisarspor, akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte açıklamalarda bulunan Başkan Eryüksel, “Ligde her takım güçlü, en güçlü takım biz diyemeyiz. Biz en güçlü takımla bir algı olabilir ama her takım bu ligde çok iyi çalışıyor ve her takım çok güçlü. Fakat bizi Süper Lig’den gelen bir takım gördükleri için yani ligin üç büyüklerinde biri gibi algılıyorlar. Bu tabi ki bizim tempomuzu daha da yükseltmemize neden olacaktır. Biz de buna daha hazırlıklı olacağız. Bunun da altından kalkacağız inşallah” şeklinde konuştu.

"CİKALLESHİ'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Transfer sezonuna kısa bir süre kala lisansı çıkartılan Sokol Cikalleshi için açıklamalarda bulunan Eryüksel, “Bu ligde biz diğer yabancı oyuncularımızdan belli bir miktar indirim talep ettik. Sokol ile bugüne kadar bu mesafeyi alamamıştık. Ancak o da bir fedakarlıkta bulundu, anlaşma sağladık ve bundan sonra yolumuza devam etme kararı aldık. Kendilerine hem de menajerine teşekkür ederim, Sokol bizim 2 sene daha sözleşmeli oyuncumuz. Takıma uyum sağlayacağını inanıyoruz. Milli maç performansı ortada, inşallah bu sene de ondan istifade edeceğiz” diye konuştu.