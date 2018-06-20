Hüseyin Göçek, Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Türkmenistan Futbol Federasyonu'nun daveti ile FC Altın Asır - FC Ahal takımları arasında 20 Haziran 2018 Çarşamba günü oynanacak Türkmenistan Süper Kupa Finali'ni yönetecek. Türkmenistan'ın Aşkabat şehrindeki Köpetdağ Stadyumu'nda TSİ 17.00'da başlayacak müsabakada, Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Türkmenistan Futbol Federasyonu'ndan Resul Mamedov olacak" denildi.
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