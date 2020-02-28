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Hüseyin Per: "Şehitlerimizin acısı yüreğimizi dağladı"

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.

Hüseyin Per: "Şehitlerimizin acısı yüreğimizi dağladı"

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, İdlib’’te Şehit olan askerimizin acılarıyla bütün Türkiye’nin yasa boğulduğunu ve bu askerlerimizin intikamının biran önce alınması gerektiğini söyledi.
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, “Katil Esed ve hamisi Rusya’nın birlikte hareket ederek her biri birbirinden kıymetli vatan evlatlarımızı Şehit ettiler. Bu kabul edilemez bir durumdur. Kahraman Türk Ordusuna yapılan bu alçak saldırı tüm Türkiye’yi derinden yaralamıştır. Askerlerimiz gereken cevabı vermiştir ancak yeterli değildir. Bir Türk askerinin tırnağı kadar değeri olmayan Esed ve destekçilerine en ağır şekilde cevap verilmesi en büyük beklentimizde” dedi.
“Gün birlik günüdür” diyen Başkan Hüseyin Per, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“ Şu an siyasi çekişmeleri ve fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak dünyaya güçlü mesaj verilmesi gerekir. Gün birlik günüdür. Milli Güvenliğimiz söz konusu olunca bizim için geriye kalan mevzular teferruattır. Bu yüzden Devletimizin her zaman olduğu gibi yanındayız. Devletimizi ve Türk Ordumuzu yıpratacak kara propagandalara itibar edilmemeli ve özellikle sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dikkat edilmelidir. Son olarak, Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah (cc) rahmet yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, askerlerimizin ailelerine sabır dilerim. Türk Milletinin başı sağolsun.”

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