Hüseyin Türkmen: Bugünlere bir anda gelmedim

KARAMAN'IN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI Trabzonspor'un Slovenya'da gerçekleştirdiği iki aşamalı kampta takımın en çalışkan isimlerin başında gelen Hüseyin Türkmen, teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisine olan güvenini de boşa çıkarmadı. Hazırlık maçlarında sürekli şans verdiği genç savunma oyuncusunu takımda tutan Karaman, İranlı oyuncu Hosseini'in sakatlığı nedeniyle hiç düşünmeden Fenerbahçe karşısında Hüseyin Türkmen'e şans verdi ve güveninin karşılığını alırken, bordo-mavili takım ise stoper tartışmalarının yapıldığı dönemde önemli bir oyuncu kazanmış oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın sezon başında kampa aldığı ve takımda kalması yönünde rapor verdiği Hüseyin Türkmen, gösterdiği performansla büyük bir beğeni kazandı. Bu sezon ilk kez bordo-mavililerin deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olduğu maçta oyuna sonradan dahil olan genç savunma oyuncusu Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında sergilediği performans ve yerinde müdahaleleriyle, bordo-mavili takımın altyapıdan kazandığı isimler arasında yerini aldı.

"BURALARA BİR ANDA GELMEDİM"

Bugünlere gelişinin bir süreç olduğunu belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Benim buralara gelişim bir süreç. Kolay değil tabi, çalışmadan ve mücadele etmeden olmuyor. Bende sürekli çalıştım ve mücadele ettim. Bunları yaparken de bekledim. Şans geldi ve gelen şansıda iyi kullandığımı düşünüyorum. Buralara gelişim bir anda olan bir şey değil. Bir çalışmanın ve mücadele etmenin sonucu" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN YABANCILARI LIBERTADORES KUPASI FİNALİNİ İZLEDİ

Bu arada Trabzonsporlu futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores finalini, tribünden izlediler.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında alınan 3-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetiyle son 3 maçını da kazanan ve büyük moral bulan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularına iki gün izin verdi. Bu iznin ardından bordo-mavili futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Arjantin'in köklü kulüpleri River Plate ve Boca Juniors arasında oynanan Copa Libertadores finalini izlemek için İspanya'nın Madrid şehrine gittiler.

Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Libertadores Kupası, uzatmalar sonucunda 3-1 kazanan River Plate'in oldu. Bordo-mavili futbolcular ise müsabakayı tribünlerde River Plate takımının taraftarlarının yer aldığı bölümde izledi. Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 16 Aralık Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ise 11 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

