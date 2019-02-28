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Hüsnü Güreli, vekaleten TFF Başkanlığını yürütecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Hüsnü Güreli, haziran ayında yapılacak genel kurula kadar federasyonda vekaleten başkanlık görevini yürütecek.

Hüsnü Güreli, vekaleten TFF Başkanlığını yürütecek

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Yıldırım Demirören'in görevinden istifa ettiği hatırlatılarak, "Yönetim kurulunun aldığı kararla, haziran ayında yapılacak olan TFF Genel Kuruluna kadar Türkiye Futbol Federasyonuna Başkan Vekili Sayın Hüsnü Güreli vekaleten başkanlık edecektir." denildi.

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