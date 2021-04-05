Hüsnü Şenlendirici kaç yaşında, nereli, kimdir? Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı...

Müzik ile büyüyen Hüsnü Şenlendirici, küçük yaşlarda klarnet çalmaya başladı ve ardından eğitimini de buna yönelik aldı. Okulunu bitirdikten sonra Magnetic Band grubu ile sahne aldı. Sayısız festivale katıldı ve yurt içinde, yurt dışında da binlerce kişiye konserler verdi.
Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976 tarihinde İzmir Bergama'da dünyaya gözlerini açtı. 5 yaşındayken klarnet çalmaya başlayan Hüsnü Şenlendirici, özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğuna çıktı. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girdi ancak 4 yıl sonra okuldan ayrıldı
Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in o senelerdeki “Magnetic Band” grubu ile çalmaya başlayan Hüsnü Şenlendirici, grupla birlikte yüzlerce festivalde Türkiye’yi temsil etti. O sırada, “Embrio” grubunun albüm kaydında çaldı ve birlikte turneye çıktılar.
Aynı zamanda, babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu Laço ile yurt dışında birçok önemli festivallere de katılan Şenlendirici, profesyonel müzik yaşamına böyle devam etti. Pek çok isimle birlikte çalıştı.
Hüsnü Şenlendirici'nin beraber çalıştığı isimler arasında; Özdemir Erdoğan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kibariye, Fatih Kısaparmak, Zara, Kubat, Kayahan, Seda Sayan, Emel Sayın, Adnan Şenses, Zerrin Özer, Cengiz Kurtoğlu, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Serdar Ortaç, Athena, İzel, Ayna, Hande Yener, Hasan Cihat Örter, İlhan Erşahin, Mercan Dede gibi iünlü sanatçılar da bulunuyor.
1996 senesinde New York'lu acid jazz, funk topluluğu Brooklyn Funk Essentials ile ortak bir albüm ve konser yapmak için Türk Müziğine özgü enstrümanlardan oluşan 13 kişilik bugünün Laço Tayfa’sını kurdu.
Hüsnü Şenlendirici, 2000 yılında ilk solo albümü olan “Bergama Gaydası”nı Doublemoon etiketiyle çıkardı. Daha sonra yurt içi ve yurt dışı konserleri başladı. Şenlendirici, ayrıca Türk Müziğini yurt dışında tanıtmak ve daha geniş kitlelere sevdirmek amacıyla beş kişilik 'Hüsnü Şenlendirici ve Saz Arkadaşları' adıyla bir grup daha kurdu.
Başarılı klarnet ustası, Nazire Şenlendirici ile evlilik gerçekleştirmişti. Sanatçının iki tane çocuğu var.
Brooklyn Funk Essentials / In The Buzzbag (1998)
Laço Tayfa / Bergama Gaydası (2000)
Laço Tayfa / Hicaz Dolap (2002)
Hüsn-ü Klarnet (2005)
Sunset Lounge EMI Arabia (2006)
Taksim Trio (2007)
Hüsnü Şenlendirici ve Trio Chios / Ege'nin İki Yanı (2010)
Hüsn-ü Hicaz (2011)
Taksim Trio 2 (2013)
Hüsn-ü Avare (2015)
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