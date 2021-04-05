Hüsnü Şenlendirici kaç yaşında, nereli, kimdir? Hüsnü Şenlendirici'nin hayatı...

Müzik ile büyüyen Hüsnü Şenlendirici, küçük yaşlarda klarnet çalmaya başladı ve ardından eğitimini de buna yönelik aldı. Okulunu bitirdikten sonra Magnetic Band grubu ile sahne aldı. Sayısız festivale katıldı ve yurt içinde, yurt dışında da binlerce kişiye konserler verdi.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?

Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976 tarihinde İzmir Bergama'da dünyaya gözlerini açtı. 5 yaşındayken klarnet çalmaya başlayan Hüsnü Şenlendirici, özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğuna çıktı. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girdi ancak 4 yıl sonra okuldan ayrıldı

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in o senelerdeki “Magnetic Band” grubu ile çalmaya başlayan Hüsnü Şenlendirici, grupla birlikte yüzlerce festivalde Türkiye’yi temsil etti. O sırada, “Embrio” grubunun albüm kaydında çaldı ve birlikte turneye çıktılar.

Aynı zamanda, babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu Laço ile yurt dışında birçok önemli festivallere de katılan Şenlendirici, profesyonel müzik yaşamına böyle devam etti. Pek çok isimle birlikte çalıştı.