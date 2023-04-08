Hüsnü Şenlendirici kanser mi oldu, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin kanser olduğu iddia edilmişti. Şenlendirici'den sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Hüsnü Şenlendirici'nin ne kanseri olduğu ve hayatına dair merak edilenler sorgulanmaya başladı. İşte detaylar...

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ NE KANSERİ?

Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler programı ile boy gösteren ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. İki çocuk babası 46 yaşındaki Şenlendirici'nin, bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Hüsnü Şenlendirici, açıklamasında "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim; geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" diye devam etti.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Temmuz 1976'de İzmir'de doğan Hüsnü Şenlendirici Roman asıllı Türk klarnet virtüözüdür.Hüsnü Şenlendirici, Roman kökenli müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkmıştır. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılmıştır.



