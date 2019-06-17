Husumetlisinin çocuğu diye başka bir çocuğu vurdu!

Olay, 14 Haziran Cuma akşamı Gaziantep'in Kayaönü Mahallesi 31 No'lu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre mahalledeki bir sokağa gelen eli silahlı bir zanlı, husumetli olduğu ailenin çocuğunu vurmak isterken arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki Ali Daşkın'a ateş etti. Ayağından vurulan talihsiz çocuk ölümden dönerken, olayın failleri ise kayıplara karıştı.

Olayın hemen ardından Şehitkamil Devlet Hastanesinde ameliyata alınan ve burada yapılan erken müdahale ile hayati tehlikeyi atlatan Ali Daşkın'ın ailesi büyük bir korku ve üzüntü yaşarken, çocuklarını vurup kaçan şahsın bir an önce bulunmasını istiyor.

Öte yandan olayın ardından büyük acı çeken ve tedavisi devam eden talihsiz çocuğun bir süre yürümede problem yaşayacağı ve fizik tedavi uygulanacağı belirtildi.

"OYUN OYNARKEN VURULDUĞUNU FARK ETTİM"

Olaydan sonra hastanede tedavisi devam eden ve oyun oynarken vurulduğunu söyleyen 10 yaşındaki Ali Daşkın, "O gece dışarıda arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Sonra birden bir silah sesi duydum. Ayağımda bir ağrı hissettim ve yere oturdum. Ayağımda yuvarlak bir delik olduğunu ve çok fazla kanadığını fark ettim. Ardından da anne ve dayı diye bağırdım. Sonrasını ise hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanede olduğumu fark ettim" dedi.