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Huysuz Virjin filmi geliyor! Bergen ve Müslüm filmlerinin ekipleri hazırlıyor

10.12.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden Seyfi Dursunoğlu'nun hayatını anlatacak 'Huysuz Virjin' filmi için düğmeye basıldı. Müslüm ve Bergen gibi filmlerin yaratıcı kadrosu olan ekip, Huysuz Virjin filmi için çalışmaya başladı.

Huysuz Virjin filmi geliyor! Bergen ve Müslüm filmlerinin ekipleri hazırlıyor

Huysuz Virjin sahne adıyla bilinen ünlü şarkıcı, kantocu ve sunucu Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı beyaz perdeye taşınıyor. 2020 yılında vefat eden Dursunoğlu'nun yaşamını anlatacak olan 'Huysuz Virjin' filminin araştırma, geliştirme ve içerik oluşturma çalışmaları, Müslüm ve Bergen filmlerinin de yaratıcı kadrosu olan ekip tarafından gerçekleştirildi.

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'Huysuz Virjin'in hayatının anlatılacağı filmin senaryosu Yıldız Bayazıt, Sema Kaygusuz, Gülay Batur, Sıla Bayazıt Ve Esen Bayazıt’a ait. 2023 yılında vizyonda olması beklenen projenin baş danışmanı Armağan Çağlayan, proje avukatı ise H. Oğuz Müftüoğlu.

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Seyfi Dursunoğlu huysuz virjin Armağan Çağlayan ünlü şarkıcı

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