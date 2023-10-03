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Huzurevindeki yaşlıların oyun havası renkli görüntülere sahne oldu

03.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Edirne Huzurevi’nde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen programda hem duygu dolu anlar, hem de rengârenk birbirinden eğlenceli anlar yaşandı.

Huzurevindeki yaşlıların oyun havası renkli görüntülere sahne oldu

Müzik ve eğlence eşliğinde keyifli zaman geçiren huzurevi sakinleri, özel günleri dolayısıyla anın tadını çıkararak arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Programa katılan Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yaşlıların özel gününde onları yalnız bırakmadı. Huzurevi sakinlerinin mutlu anına ortak olan Özbaş, onlara sarılarak, oyun havalarına eşlik etti. Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlayan Özbaş, herkesin bir gün yaşlanacağının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.
Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Moriz Ritim Grubu, çaldığı şarkı ve türkülerle kulakların pasını sildi. Söylenen şarkılara eşlik eden huzurevi sakinleri, katılımcıları hem maziye götürdü, hem de duygulandırdı.

Moriz Ritim grubu adına konuşan Pınar Ersaçmış, hep birlikte keyifli vakit geçirdiklerini ve yaşlılarla birlikte güzel bir anı geride bıraktıklarını söyledi.

Huzurevi sakinleri, bu anlamlı etkinliği düzenleyen yetkililere teşekkür ederek, unutulmadıklarını ve toplumun bir parçası olduklarını hissettiklerini söylediler.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Huzurevi sakinlerinden Sabriye Pehlivan, “Mutlu olmaz mıyız be kızanım, çok mutluyuz. Sağ olsunlar, Allah razı olsun” dedi.

"ÇOK EĞLENDİK"

Huzurevi sakinlerinden Cavit Aksu ise eğlendiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.

“HEPİMİZİN ÖMRÜ UZUN OLSUN”

Huzurevinde kalan Emin Hasan Güler, “Çok mutlu olduk, mutluluğumuza diyecek yok. Cenab-ı Allah her günümüzü böyle güzel yapsın inşallah. Hepimizin ömrü uzun olsun” şeklinde konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK"

Özel günlerinde göbek attığını ve şarkılar söylediğini belirten huzurevi sakini Fatma Kunduracı, “Biz Trakyalıyız. Bizim için çok neşeli ve çok güzel bir gün oldu. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek görüştük” ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakini Asya Kaçar da çok mutlu olduğunu söyledi.
Düzenlenen program günün anısına pasta kesilmesi ve Huzurevi sakinlerinden oluşan koronun sahne almasının ardından sona erdi.

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