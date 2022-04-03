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Hyundai STARIA, "Red Dot En İyinin En İyisi" ödülünü kazandı

03.04.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai STARIA, "Red Dot En İyinin En İyisi" ödülünü kazandı

İSTANBUL (AA) - Hyundai Motor Company, çok amaçlı kullanım özellikleriyle dikkati çeken yeni MPV modeli STARIA ile ödüller kazanmaya devam ediyor.

Hyundai açıklamasına göre, Red Dot Design 2022 ödüllerine damgasını vuran STARIA, "ürün tasarımı" kategorisinde birinci seçildi.

"En İyinin En İyisi (The Best of the Best)" ödülü, çığır açan tasarım için verilirken aynı zamanda dünyadaki en yüksek seviye tasarım unvanı olarak kabul ediliyor. Hyundai'nin ürün tasarımında küresel rekabet gücünü daha da güçlendiren bu ödül, aynı zamanda modelin satış başarısına da doğrudan etki ediyor.

Hyundai STARIA'nın, yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunularak Avrupa pazarında daha fazla söz sahibi olması bekleniyor.

STARIA, bir uzay mekiğine benzeyen, çarpıcı, fütüristik ve gizemli bir dış tasarıma sahip. Önden arkaya doğru uzanan sert ve yumuşak geçişler bir arada kullanılırken, ayrıca, bu tasarım dili uzaydan bakıldığında dünyanın ufkunu aydınlatan ışık eğrisini anımsatmış oluyor.

Uzay mekiğine ek olarak, iç mekan için yolcu gemisinden ilham alan tasarımcılar, sürücünün rahatlığına ve yolcuların üst düzey konforuna odaklandı. Otomobilseverlere daha lüks bir görünüm ve benzersiz bir atmosfer sunmak isteyen Hyundai tasarımcıları, alçaltılmış kemer çizgileri ve panoramik yan camlarla genel görüşü artırırken aynı zamanda daha ferah bir ortam sunuyor. Geleneksel Kore "hanok" mimarisinden ilham alan bu ferahlık duygusu, yolcuların daha rahat seyahat etmesine olanak sağlıyor.

Hyundai STARIA, geçen yıl da 2021 GOOD DESIGN Awards'ın ulaşım kategorisinde onur ödülü almış ve aynı zamanda Almanya'nın ünlü otomobil dergisi Auto Motor und Sport tarafından düzenlenen "En İyi Otomobiller 2022" anketinde de okuyucular tarafından beğeniyle karşılanmıştı.

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