EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Sözlük
  4. I ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce I harfi ile başlayan kelimeler

I ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce I harfi ile başlayan kelimeler

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
06.10.2024 19:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime yönünden zengin diller arasında yer almaktadır. Gündelik konuşmalarda ve yazışmalarda birçok farklı kelime kullanılmaktadır. Dilimizi bu denli zengin gösteren noktalardan biri alfabemizdeki harfler ve bu harflerle kelimelerin oluşturulmasıdır. Buna ek olarak, I harfi de alfabemizde yer alan harflerden biridir. I ile başlayan hem Türkçe hem de İngilizce kelimeler vardır. Peki, I ile başlayan kelimeler nelerdir, Türkçe ve İngilizce I harfi ile başlayan kelimeler hangileridir?

I ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce I harfi ile başlayan kelimeler

Türkçemizi meydana getiren kelimeler sayesinde insanlar daha kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Türkçemizde toplamda 29 harf bulunmaktadır. Bu harflerin bazıları ünsüz özelliği taşırken bazıları ise ünlü niteliğine sahiptir. Konumuz olan I harfi de alfabemizi meydana getiren harfler arasındadır. Birleşik sözcükler de I harfi ile başlayan kelimeler arasında bulunabilmektedir. Ayrıca, I ile başlayan Türkçe kelimeler dışında İngilizce kelimeler de mevcuttur.

I ile başlayan kelimeler nelerdir?

I ile başlayan kelimeler sayı açısından diğer harflere nazaran çok fazla değildir. Türkçemizde yaklaşık olarak bu harfin başında olduğu 334 sözcük vardır. Bu sözcükler arasında şehir isimleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri “Isparta”, bir diğeri ise “Iğdır” şehrimizdir. L harfi aynı zamanda alfabemizde bulunan 8 sesli harften biri olarak ifade edilmektedir. Bu harf ayrıca alfabemizin 11. sırasında yer almaktadır. Bu bağlamda I harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şu şekildedir:

  • I ile başlayan 4 harfli kelimeler: Işın, ıtır, ılık, ıska, ışıl, ışık, ıtri, ığıl, ırak, ırki, ısıl, ıhma, ışkı gibi.

  • I ile başlayan 5 harfli kelimeler: Islık, ılıma, Ilgaz, ırkçı, ılgın, ıssız, ılgıt, ıslak, ısrar, ıslah, ırmak, ışıma, ılgar gibi.

  • I ile başlayan 6 harfli kelimeler: Isıtma, ızgara, ısınma, ılıcak, ısıdam, ışıltı, ılınma, ışınlı, ıramak, ıkınma, ısıcam, ışıklı gibi.

I ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Türk dilinde alfabemizin 11. sırasında bulunan I harfi ile başlayan Türkçe sözcük adeti azdır. Bunun yanı sıra dilimizde I harfi büyük olarak “I”, küçük olarak kullanıldığında ise “ı” şeklinde yazılmaktadır. İngilizce dilinde ise I harfi küçük olarak kullanıldığında “i” harfine dönüşmektedir. Ancak I ile başlayan İngilizce kelimeler büyük harfle başlandığında “I” olarak kullanılır. Bu bağlamda I harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şöyledir:

  • Illegal: Kanun dışı
  • Image: Resim ya da görüntü
  • Import: İthalat
  • Ice: Buz
  • Indeed: Gerçekten
  • Injure: Yaralanmak
  • Inform: Bilgi vermek
  • Index: Dizin
  • In: İçinde
  • Important: Önemli
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İngilizce türkçe sözlük
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

Ünlü börekçi de bakanlığın listesinde!

İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

İkbal'in annesi caninin ailesini uyarmış: "Oğlun kızımın beynini yıkamış"

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki ilginçlikler bitmiyor! Özal'ın açılan mezarında vardı, onunkinde yok... 'Parçacıkları olmalıydı'

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Muslera sezon sonu veda ediyor! Yerine gelecek isim şimdiden belli

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Caninin telefonundan çıkmıştı...

Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

Eve girer girmez öldürmüşler... Bütün sırrı çözecek 'su' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.