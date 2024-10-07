I ile başlayan kelimeler nelerdir? Türkçe ve İngilizce I harfi ile başlayan kelimeler

Türkçemizi meydana getiren kelimeler sayesinde insanlar daha kolay bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Türkçemizde toplamda 29 harf bulunmaktadır. Bu harflerin bazıları ünsüz özelliği taşırken bazıları ise ünlü niteliğine sahiptir. Konumuz olan I harfi de alfabemizi meydana getiren harfler arasındadır. Birleşik sözcükler de I harfi ile başlayan kelimeler arasında bulunabilmektedir. Ayrıca, I ile başlayan Türkçe kelimeler dışında İngilizce kelimeler de mevcuttur.

I ile başlayan kelimeler nelerdir?

I ile başlayan kelimeler sayı açısından diğer harflere nazaran çok fazla değildir. Türkçemizde yaklaşık olarak bu harfin başında olduğu 334 sözcük vardır. Bu sözcükler arasında şehir isimleri de bulunmaktadır. Bunlardan biri “Isparta”, bir diğeri ise “Iğdır” şehrimizdir. L harfi aynı zamanda alfabemizde bulunan 8 sesli harften biri olarak ifade edilmektedir. Bu harf ayrıca alfabemizin 11. sırasında yer almaktadır. Bu bağlamda I harfi ile başlayan Türkçe kelimeler arasında en sık kullanılanları şu şekildedir:

I ile başlayan 4 harfli kelimeler: Işın, ıtır, ılık, ıska, ışıl, ışık, ıtri, ığıl, ırak, ırki, ısıl, ıhma, ışkı gibi.

I ile başlayan 5 harfli kelimeler: Islık, ılıma, Ilgaz, ırkçı, ılgın, ıssız, ılgıt, ıslak, ısrar, ıslah, ırmak, ışıma, ılgar gibi.

I ile başlayan 6 harfli kelimeler: Isıtma, ızgara, ısınma, ılıcak, ısıdam, ışıltı, ılınma, ışınlı, ıramak, ıkınma, ısıcam, ışıklı gibi.

I ile başlayan İngilizce kelimeler nelerdir?

Türk dilinde alfabemizin 11. sırasında bulunan I harfi ile başlayan Türkçe sözcük adeti azdır. Bunun yanı sıra dilimizde I harfi büyük olarak “I”, küçük olarak kullanıldığında ise “ı” şeklinde yazılmaktadır. İngilizce dilinde ise I harfi küçük olarak kullanıldığında “i” harfine dönüşmektedir. Ancak I ile başlayan İngilizce kelimeler büyük harfle başlandığında “I” olarak kullanılır. Bu bağlamda I harfi ile başlayan İngilizce kelimeler arasında en sık kullanılanları ve manaları ise şöyledir: