İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz! İstanbullu Gelin 72. son bölüm izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 15 Şubat Cuma ekrana gelen 72. son bölümünde Boranlar'da sürpriz gelişmeler yaşandı. Dilara'nın ani doğumu sırasında eli ayağına dolaşan Adem, yanında Faruk'u buldu. Faruk, Adem'in en heyecanlı anlarında yanında olarak destek verdi. Adem ve Dilara'nın bebekleri dünyaya gelirken, Faruk ise Adem'e ilk defa zeytin dalı uzattı.

Faruk, Adem'e birlikte iş yapmayı teklif etti. Diğer yandan ise eşi İpek'in yanında çalıştığı Okan'la ilişkisi olduğundan şüphelenen Fikret ise öğrendiği haberle bir şok daha yaşadı. İpek'le boşanmak isteyen Fikret, mahkemede İpek'in verdiği yanıt karşısında dondu kaldı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk’un Adem’e teklifi Fikret ve Esma için şok etkisi yaratırken Adem tekliften ziyade baba olma duygusuyla mücadele etmektedir. Süreyya Dilara’ya kavuşmanın sevinciyle artık gelecekten daha da umutludur. Adem’in değiştiğine inanmayan tek kişi Okan’dır, aldığı kararla herkesi şaşırtır. Boranlar hızla değişen gündeme ayak uydurmaya çalışırken en beklenmedik hislerle karışan Osman için bambaşka bir dönem başlamaktadır. Dava gününe hazırlanan İpek ve Fikret için ise hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

