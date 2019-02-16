MAGAZİN

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz! İstanbullu Gelin 72. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.02.2019 02:39 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 72. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin'de Adem ve Dilara bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Baba olan Adem'e Faruk'tan şaşırtan bir teklif geliyor. Adem ve Faruk arasında ilk defa bir yakınlaşma yaşandı.Faruk ise Süreyya'ya Sevgililer Günü'nde Zuhal Olcay şarkısıyla sürpriz yaptı. Finalde ise Fikret, Okan ve İpek'in ev baktığını öğrenince büyük şok yaşadı. Boşanma davasında ise İpek ayrılmak istemediğini açıkladı. İşte İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 15 Şubat Cuma ekrana gelen 72. son bölümünde Boranlar'da sürpriz gelişmeler yaşandı. Dilara'nın ani doğumu sırasında eli ayağına dolaşan Adem, yanında Faruk'u buldu. Faruk, Adem'in en heyecanlı anlarında yanında olarak destek verdi. Adem ve Dilara'nın bebekleri dünyaya gelirken, Faruk ise Adem'e ilk defa zeytin dalı uzattı.

Faruk, Adem'e birlikte iş yapmayı teklif etti. Diğer yandan ise eşi İpek'in yanında çalıştığı Okan'la ilişkisi olduğundan şüphelenen Fikret ise öğrendiği haberle bir şok daha yaşadı. İpek'le boşanmak isteyen Fikret, mahkemede İpek'in verdiği yanıt karşısında dondu kaldı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk’un Adem’e teklifi Fikret ve Esma için şok etkisi yaratırken Adem tekliften ziyade baba olma duygusuyla mücadele etmektedir. Süreyya Dilara’ya kavuşmanın sevinciyle artık gelecekten daha da umutludur. Adem’in değiştiğine inanmayan tek kişi Okan’dır, aldığı kararla herkesi şaşırtır. Boranlar hızla değişen gündeme ayak uydurmaya çalışırken en beklenmedik hislerle karışan Osman için bambaşka bir dönem başlamaktadır. Dava gününe hazırlanan İpek ve Fikret için ise hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncu kadrosu belli olduKanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
The Handmaid's Tale hayranlarına müjde!The Handmaid's Tale hayranlarına müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin 72. son bölüm izle İstanbullu Gelin istanbullu gelin fragman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Zalim İstanbul'un kadrosu belli oldu!

The Handmaid's Tale 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?

The Handmaid's Tale hayranlarına müjde!

Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinden yeni fragman!

Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden yeni fragman!

Çarpışma'da Adem Kadir'i vurdu mu? Çarpışma dizisi 10. son bölüm izle!

Çarpışma'da Kadir'e ihanet şoku!

Gülperi dizisinde Kadir ve Gülperi evleniyor mu? Gülperi 20. yeni bölüm fragmanı izle!

Gülperi dizisinde evlilik sürprizi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha'ya ne oldu? Arka Sokaklar 505. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ı yıkan olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.