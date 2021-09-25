Ianis Hagi transferinde sıcak gelişme

İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Rangers forması giyen Ianis Hagi, İskoç basınının iddialarına göre ocak ayında takımdan ayrılabilir.

Hagi'ye birçok kulüp talipken, İtalya Serie A ekibi Roma'nın şu anda şansı en yüksek takım olduğunun ve oyuncu için belirlenen bonservs bedelinin 17 milyon sterlin olduğunun altı çizildi.

Bu sezon Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı takımda 7 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Daha önce Roma iddiaları hakkında görüşü sorulan Hagi, "Şu anda sadece Rangers'ın bir sonraki maçına odaklıyım. Bu konularla kafamı meşgul etmiyorum." demişti.

