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IBAN verirken iki kez düşünün: Genç mağdur davadan davaya koşuyor

Kütahya'da "İBAN mağduru" olduğunu iddia eden Uğur Çınaroğlu, yaklaşık iki yıldır dava süreçleri sebebi ile iş bulamadığını ve hayatını sürdürmekte zorlandığını söyledi.

IBAN verirken iki kez düşünün: Genç mağdur davadan davaya koşuyor

Kredi vaadiyle dolandırıldığını ve kişisel bilgilerinin kötüye kullanıldığını öne süren 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu, 2024 yılından bu yana farklı illerde açılan dosyalarla uğraştığını belirtti. Yaşanan sürecin ardından hakkında çok sayıda dava açıldığını ifade eden genç, bazı dosyalarda "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilirken bazı dosyalarda yargılamaların devam ettiğini söyledi.

"İŞE ALINMIYORUM"

Devam eden dosyaların iş hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Çınaroğlu, iş başvurularında sorun yaşadığını belirterek, "Aynı dosyalardan sicilim olduğu için iş görüşmelerine gittiğimde işe alınmıyorum. Hem mağdurum hem de zararları ödemek istiyorum ama iş bulamıyorum" dedi.

IBAN verirken iki kez düşünün: Genç mağdur davadan davaya koşuyor 1

"ADALETSİZLİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Farklı şehirlerde aynı olayla ilgili farklı kararlar verilmesinin kendisini zor durumda bıraktığını ifade eden Çınaroğlu, "2024'ten beri İBAN mağduru olduğum dosyalarla uğraşıyorum. Bazı dosyalarda ceza verilirken bazı dosyalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkıyor. Bunda bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Eskişehir, Manisa ve Aksaray'daki bazı dosyalarda hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" kararları verildiğini söyleyen Çınaroğlu, buna rağmen diğer dosyaların sürdüğünü belirtti.

IBAN verirken iki kez düşünün: Genç mağdur davadan davaya koşuyor 2

Yetkililerden destek beklediğini ifade eden Çınaroğlu, "Ben hukuka inanıyorum. Aynı nitelikteki dosyalarımın da benzer şekilde değerlendirilmesini istiyorum" dedi. Yaşadığı sürecin sona ermesini isteyen genç, "Mahkemelerden kurtulup kendi hayatıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Çınaroğlu, ayrıca benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşları uyararak, "Kimse İBAN'ını kiraya vermesin" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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