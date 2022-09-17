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  4. İBB aracının atık su boşalttığı Kağıthane Deresi'nin analiz raporu açıklandı

İBB aracının atık su boşalttığı Kağıthane Deresi'nin analiz raporu açıklandı

17.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

﻿Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: - "Aslında görünürde kirli, içeriği temiz olanlara cevap niteliğinde, bağımsız analiz raporuna göre litrede 600 mg oksijen ihtiyacının olduğu yerde, şu an bizim ölçümlerimizde 12 bin 416 mg olduğu görülmektedir. Bu da 20 kat daha kirli olduğunu gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının, siyah renkteki atık suyu döktüğü Kağıthane Deresi'ndeki suyu analiz ettiklerini ve suyun 20 kat daha kirli olduğunu açıkladı.

Öztekin, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu kirli suyun döküldüğü yerden numuneler alındığını ve bağımsız analiz laboratuvarında tahlil edildiğini belirtti. Tahlil sonuçlarının suyun 20 kat daha kirli olduğunu gösterdiğini ifade eden Öztekin, şunları kaydetti:

"İBB Meclisinde Haliç'in kirletildiği ile ilgili bir soru önergesi vermiştik ve bununla ilgili Kağıthane Deresi üzerinden Haliç'e atık su atıldığını söylemiştik. Bugün de laboratuvar sonuçları karşımıza çıktı. Aslında görünürde kirli, içeriği temiz olanlara cevap niteliğinde, bağımsız analiz raporuna göre litrede 600 mg oksijen ihtiyacının olduğu yerde, şu an bizim ölçümlerimizde 12 bin 416 mg olduğu görülmektedir. Bu da 20 kat daha kirli olduğunu gösteriyor. Aslında Haliç'i temizliyoruz diyenlere, Haliç'e direkt çamur deşarj ettiklerinin de kanıtı olmuş oluyor."

Öztekin'in açıklamasında, 16 Eylül 2022 tarihli tahlil raporunun sonucuna göre bölgede su kirlilik derecesinin 20 kat fazla olduğunun belirlendiği, Atık Suları Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’ne göre ön arıtma yapıldıktan sonra deşarj yapılacak atık suların kimyasal oksijen ihtiyacının 600 mgO2/L olması gerekirken numunede kimyasal oksijen ihtiyacının 12.416 mgO2/L olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

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