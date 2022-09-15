İBB aracının siyah atık suyu Kağıthane Deresi'ne boşaltmasına tepki

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, sosyal medyada yayınlanan İBB'ye ait yol bakım aracının, siyah renkteki atık suyu Haliç'e dökülen Kağıthane Deresi'ne boşalttığı görüntüler gündeme geldi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantısının 4. oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda başladı.

Sosyal medyada yayınlanan, İBB'ye ait yol bakım aracının siyah renkteki atık suyu Haliç'e dökülen Kağıthane Deresi'ne boşalttığı görüntüler meclisin gündemine taşındı.

Mecliste soru önergesi için söz alan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, CHP'li İBB'nin, "Haliç nefes alıyor" ve "Haliç temizleniyor" gibi billboardlar ve afişler astığını söyledi.

Ancak İBB'nin bugün Kağıthane Deresi'nde atık ve zararlı suları vidanjörlerle Haliç'e akıttıklarını gördüklerini ifade eden Öztekin, şöyle devam etti:

"Hem gerek sahadakiler gerekse vatandaşlarımız bunun süreklilik arz ettiğini bizlere iletmiş oldular. Oysa 1994'den itibaren yapılan projelerle Haliç'in rehabilitasyonunda dip çamuru deşarj edilmiş, Boğaz'dan Kağıthane Deresi üzerine, oradan da deniz suyu verilerek direkt Haliç'in nefes alması sağlanmıştı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, temizlenen Haliç'i bırakın 'Temizliyoruz' demesini, bugünlerde özellikle son birkaç aydır Haliç'i kirlettiğini görüyoruz. Zararlı ve atık suların, çocuklarımızın geleceğini ve aynı zamanda insanların yaşamını tehdit ettiğini de gördük. Bugün belediye ekiplerimiz de alanda, sahada müdahale etti ve İSKİ araçlarını bölgeden uzaklaştırdı."

İBB'nin Haliç'i kirlettiğini bir kez daha görmüş olduklarını belirten Öztekin, "Ne zamanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Temizliyoruz' diyorsa bilinki kirletiyordur. İşte bugün de resmini görmüş olduk. Bunu da paylaşımlarımızda kamuoyuyla paylaştık. 'Haliç'i kirletme' diyoruz. Temiz Haliç'imizi korumaya çalışalım. İstanbul'un nefes aldığı, sadece Kağıthane ilçesi değil bölgedeki 4-5 ilçe ve İstanbul için de çok önemli deniz havzası olan Haliç'i de beraber koruyalım. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç'i korumaya, kollamaya devam etsin. Eski günlerdeki gibi Haliç'i, İstanbul da görmek istemez, Kağıthane de görmek istemez. Eski pis kokuları, eski kötü kokuları da görmek istemez. Biz bölgede yeşil vadi yaparken, insanların yürüyüş ve spor yapacakları alanları oluştururken bölgenin tekrar eski haline gelmesini arzu etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Öztekin, önergesinde İBB'nin Haliç'i neden kirlettiğini de sordu.

Konuyla ilgili söz alan İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Öztekin'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüleri izlediğini, bu konunun önemli bir hassasiyet olduğunu ve aynı hassasiyeti de paylaştıklarını söyledi.

Haliç'in, İstanbul'un göz bebeği olduğunu dile getiren Balyalı, "(Haliç'in) Temiz tutulmasına herkes katkı vermek zorunda. Belediye başkanından sokakta çalışanlara kadar... Bireysel bir durum olduğunu düşünüyoruz. İlgililer konuyu inceliyorlar. İncelemenin bitmesinden hemen sonra bu konuda kamuoyuna açıklama yapılacak. Sizinle de aynı hassasiyeti paylaştığımızı bilmenizi istiyoruz. Bu bizim için de kabul edilemez bir durum. Asla böyle bir şey söz konusu olmaz ama bizim gördüğümüz kadarıyla bireysel bir durum." diye konuştu.

Mecliste yapılan oylamada soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

