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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi. İmamoğlu, "Üniversite öğrencilerine eğitim desteğimiz başlıyor, yurt ve kütüphaneler ise yolda" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi.

İmamoğlu, "Üniversite öğrencilerine eğitim desteğimiz başlıyor, yurt ve kütüphaneler ise yolda. İstanbul, öğrencilerin mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışacakları ve üretecekleri bir şehir olacak." ifadelerini kullandı.

"YARDIMA İHTİYACI OLANLAR ARASINDAN SEÇİYORUZ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, "Yayınladığımız kriterler var. O kriterler çerçevesinde en yüksek puanı alan ve yardıma ihtiyacı olanlar arasından seçiyoruz. Öğrencilerin en fazla harcamalarının olduğu dönemlere göre bunları ayarladık. İleride bir başarı bursu vermeyi de arzu ediyoruz" dedi.

İBB'den burs alan öğrencilerden biri yaptığı açıklamada, "Burs alanlardan biriyim ve bunu olumlu karşılıyorum" dedi.

3 BİN 200 TL EĞİTİM DESTEĞİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya adreslerinden yaptığı açıklamada, 30 bin üniversite öğrencisine 3200 TL eğitim yardımı yapacağını duyurmuştu.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olmak

  • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

  • Lisans öğrencisi olmak

  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

  • Devlet üniversitesinde veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

  • Ara sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması

  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

  • Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek
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    Okuyucu Yorumları 64 yorum
    boş yapma icraat yap
    Başkan İBB hizmetlerine yapılan %15 lik zammı (Pardon finansal düzenleme)neden sen duyurmuyorsun? Algı operasyonuna devam. Burslarıda vermemek için bütün şartları koymuşsun maşallah. Bir iki de hdp severlik şartı koysaydın. Mesela selonun çizgisini beğenmek gibi!
    Olum okadar paran varsa Ne diye Gidipte Borç Aldın Alman Bankasından..
    Terbiyesiz sen kimsin olum diyorsun ahlaksız trol.
    kiskandin demi
    sizin bankanız verdi de almadı mı oğlum.
    @umitsahin28 “sizin bankanız” dan kastınız nedir acaba? Devletimiz sınırlarında özerk bir devlet kuruldu da devletimiz ona mı kredi vermedi? Devlet içinde devlet mi olur adam? Şu cennet vatanda ikilik çıkarmaya utanmıyor musunuz?
    o parayla yapıyor zaten dilin kemiği yok salladı birkere yapacak...
    @gamlibaykus41 kendi iş bankaları var o vermiyorsa öyekiler niye versin?
    Yüzde yüz bursluluk olacakmış, kaç kişi var ki, acaba 3200 TL yi belediye vermeden, almadılarki mi diyecek
    %100 burslu okumak ne demek önce bunu bir araştırın ondan sonra yorum yapın, burslu okumak demek vakıf üniversitesini çok yüksek derece ile kazanarak hiçbir ücret ödemeden okuyan demek, lütfen komik oluyorsunuz.
    @s.cadil yani şunu diyor kardeşim : salaksan, sülüksen,yalakaysan burs alamazsın. Kafan çalışıyorsa, ihtiyacın varsa, bu devlete yararlı, zeki ve başarılı bir öğrenciysen sana destek verelim, oku... böyle olmayanlar da anca burdan herkesi kendi gibi sanıp cahil cahil yorum yapsın diyor
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