İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile üniversite öğrencilerine müjdeli haberi verdi.

İmamoğlu, "Üniversite öğrencilerine eğitim desteğimiz başlıyor, yurt ve kütüphaneler ise yolda. İstanbul, öğrencilerin mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışacakları ve üretecekleri bir şehir olacak." ifadelerini kullandı.

"YARDIMA İHTİYACI OLANLAR ARASINDAN SEÇİYORUZ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, "Yayınladığımız kriterler var. O kriterler çerçevesinde en yüksek puanı alan ve yardıma ihtiyacı olanlar arasından seçiyoruz. Öğrencilerin en fazla harcamalarının olduğu dönemlere göre bunları ayarladık. İleride bir başarı bursu vermeyi de arzu ediyoruz" dedi.

İBB'den burs alan öğrencilerden biri yaptığı açıklamada, "Burs alanlardan biriyim ve bunu olumlu karşılıyorum" dedi.

3 BİN 200 TL EĞİTİM DESTEĞİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya adreslerinden yaptığı açıklamada, 30 bin üniversite öğrencisine 3200 TL eğitim yardımı yapacağını duyurmuştu.

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