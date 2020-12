İBB Başkanı İmamoğlu, Başakşehir’de açılışa katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir’de yapımı tamamlanan Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (ÖZGEM) açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından Başakşehir’de yapımı tamamlanan Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi (ÖZGEM)’in açılışını gerçekleştirdi. İmamoğlu’na açılışta Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de eşlik etti. Açılışta bir konuşma yapan Başkan İmamoğlu, tesisin öneminden bahsederek, “Toplumların gelişmişlik seviyelerini dünya çapında ölçecek veriler vardı. Bunlar arasında bana göre en önemlisi özellikle özel gereksinimi olan çocuklarına ve vatandaşlarına o toplumun sağladığı imkanlar o toplumun çağdaşlığını işarettir diye düşünüyorum. İBB olarak her anımızda her işimizde yaptığımız her çalışmada bütçeden, sahadaki bir yol inşaatına ya da toplumun faydalanacağı bir imkanın servis edilmesine kadar orada kesimleri hiç ıskalamamak. Engelli bireyler dezavantajlı gruplar, kadınlar çocuklar tümüyle bir bu bireyi ıskaladık mı diye dönüp sorgulamamız gereken unsurlardan birisi hatta belki de en öndeki grupların başında geliyor engelli vatandaşlarımız” dedi.