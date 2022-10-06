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  4. İBB Başkanı İmamoğlu, metro inşaatında kullanılacak ek krediye onay verilmesine ilişkin soruları yanıtladı:

İBB Başkanı İmamoğlu, metro inşaatında kullanılacak ek krediye onay verilmesine ilişkin soruları yanıtladı:

06.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Teşekkür ediyoruz. Neticede İstanbul'a hizmet için çalışıyoruz, çabalıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için ek krediye onay verilmesine ilişkin, "Teşekkür ediyoruz. Neticede İstanbul'a hizmet için çalışıyoruz, çabalıyoruz." dedi.

İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yılı kutlaması dolayısıyla Taksim Meydanı'nda düzenlenen törene katılan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağladıkları ek krediye 1 yıl sonra onay vermesi yönündeki soruya, "Teşekkür ediyoruz. Neticede İstanbul'a hizmet için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu sürece dair Ekim 2021'den beri bekleyen, yani 1 yıldır bekleyen, bir metroyla ilgili finansman onayıyla alakalı bir yazıydı. Ve bu yazı onayını bir yıldır bekliyorduk." diye konuştu.

Hem konuşmasında hem de sosyal medya üzerinden bu konudaki talep ve duyurularını yaptıklarını aktaran İmamoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kendisi de bir hafta önce imzaladığını söyledi. Ama yine de 1 yıl üstüne de olsa Sayın Bakan'a teşekkür ederiz. Zira bahsettiğimiz hat; Göztepe-Ataşehir-Ümraniye hattı. Yakın zamanda açılması planlanan Finans Şehir'in tam altından geçiyor ve orada 80 bin insanın çalışması bekleniyor. Biz görevi devraldığımızda 2,5 yıl önce ihale edilmesine rağmen, neredeyse yüzde 3 seviyesinde, daha hiç başlanmamış bir hattı. Tam gaz devam ediyor. Hiç hız kesmedik. Ama bu finansman, elbette hızımızı daha da yükseltecek. Her ne kadar dün sosyal medyada, 'Bir şeyden haberin yok vesaire' şu, bu yazılsa da onların hepsine kulağımız tıkalı. Devlet kurumları arasındaki diyalogları basına açıklayacak kişi değilim ben. Nezaketime sığmaz, devlet adabıma sığmaz."

Bir gazetecinin "İş birliği ve diyalog çağrısında bulundunuz." demesi üzerine de İmamoğlu, "Tabii ki. Yani Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendileri Türkiye'nin Maliye Bakanı. Hepimiz milletin görevlendirdiği insanlarız, ama seçimle ama atamayla. Kimse kimseye burun kıvıramaz. Yaptığımız iş, kimsenin kendi kişisel yolculuğuna dair değil. Yaptığımız iş, millete ve memlekete hizmet. Bu bağlamda ben de her hassasiyetle, Sayın Bakan veya diğer bakanlar, 'Şu konuyu görüşmek istiyoruz Ekrem Bey, sizi İstanbul'dan Ankara'ya davet ediyoruz.' dediklerinde milletimiz, memleketimiz ve şehrimiz adına koşa koşa gideriz. Devlet adabı ve devlet insanlığı, bunu gerektirir. Biz aynı yerde, aynı duruşta, aynı anlayışla yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb istanbul büyükşehir belediyesi

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