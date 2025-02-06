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  4. İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın toplantısında İbrahim Yattara sürprizi! “Belediyede çalışmak istiyorum” dedi o anlar gündem oldu

İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın toplantısında İbrahim Yattara sürprizi! “Belediyede çalışmak istiyorum” dedi o anlar gündem oldu

06.02.2025 16:18
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Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2025 16:18
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İBB Başkanı İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında tanıdık bir isim vardı. Trabzonspor'un efsane futbolcularından Yattara basın toplantısında görülürken Ekrem İmamoğlu'nda iş istemesi gündem oldu. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı programında konuştu.

"BELEDİYEDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

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İmamoğlu’nun program kapsamındaki görüntülerinde eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara'nın da olduğu görüldü. Gineli eski Trabzonspor futbolcusu Yattara'nın, İmamoğlu’na “Belediyede çalışmak istiyorum” dediği görüldü.

İmamoğlu, Trabzonspor yöneticisi olduğu dönemde Yattara’nın transferini gerçekleştirmişti.

ÖNCEDEN TANIŞIYORLAR

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Yattara, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. İmamoğlu geçen sene verdiği bir röportajda Yattara’dan bahsetmiş ve “İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş yeni öğrendim. Beylikdüzü'ne yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Trabzonspor son dakika yattara
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