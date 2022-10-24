Bilindiği üzere İBB burs başvuruları 26 Eylül'de başladı ve 16 Ekim itibarıyla sona erdi. Bununla birlikte İBB burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? Başvuru sonuçları açıklandığında sorgulamalar, internet üzerinden yapılacak. İşte ayrıntılar...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçlarının, burs başvurusunda bulunan öğrenciler hakkında gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene başvuru sonuçları kasım ayında açıklanmıştı. Başvuruların bu yıl da, kasım ayında açıklanacağı öngörülüyor.

Burs alacak öğrencilere toplamda 4.500 TL yardım yapılacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında İBB burslarından toplam 75 bin öğrenci yararlanacak.

İBB BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

