İBB'den Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluğa ilişkin açıklama

İstanbul'da özellikle dün ve bugün Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk, vatandaşların tepkisini çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken basında da geniş yer buldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Altunizade'de yaşanan yoğunluğun nedeni ve alınacak önlemle ilgili açıklama geldi.

HER METRO SEFERİ İÇİN 3 BOŞ METROBÜS GÖNDERİLECEK



Twitter'dan açıklama yapan Ongun, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.

Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 1, 2019

VATANDAŞLAR İSYAN ETMİŞTİ



DHA'nın haberine göre, her gün bu metrobüsü kullandığını söyleyen Ahmet Demircan, “Her gün bu şeklide yoğun oluyor, özellikle sabah iş ve okul saatlerinde oluyor. Sıkışarak gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yerde bulamıyoruz zaten “ diye konuştu.

Büşra Erbay, "Bıktık artık, hergün böyle bu şeklide işe gidemiyorum. Hep geç kalıyorum. Şu anki yoğunluk az, dün daha fazlaydı. Üst geçidi geçip turnikelere gelebilsek iyi. 09.00'da iş başı 10.00 işe gelebiliyorum." diye konuştu.



