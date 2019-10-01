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İBB'den Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluğa ilişkin açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 01.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İBB'nin Altunizade'deki yoğunlukla ilgili aldığı önlemi duyurdu.

İstanbul'da özellikle dün ve bugün Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk, vatandaşların tepkisini çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken basında da geniş yer buldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan Altunizade'de yaşanan yoğunluğun nedeni ve alınacak önlemle ilgili açıklama geldi.

Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunlukAltunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk

HER METRO SEFERİ İÇİN 3 BOŞ METROBÜS GÖNDERİLECEK

Twitter'dan açıklama yapan Ongun, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETMİŞTİ

DHA'nın haberine göre, her gün bu metrobüsü kullandığını söyleyen Ahmet Demircan, “Her gün bu şeklide yoğun oluyor, özellikle sabah iş ve okul saatlerinde oluyor. Sıkışarak gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yerde bulamıyoruz zaten “ diye konuştu.

Büşra Erbay, "Bıktık artık, hergün böyle bu şeklide işe gidemiyorum. Hep geç kalıyorum. Şu anki yoğunluk az, dün daha fazlaydı. Üst geçidi geçip turnikelere gelebilsek iyi. 09.00'da iş başı 10.00 işe gelebiliyorum." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
altunizade metrobüs durağı ibb

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