İBB Meclisi'nde gündem görüşmeleri yapıldı

İSTANBUL (AA) - İBB Meclisi mart ayı birinci birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Ümraniye Meclis Üyesi Akıllı Kentler ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık yaptığı konuşmada İstanbul'da AK Parti eser, hizmet ve gönül belediyeciliğinin sona ermesinin ardından CHP'nin yeni dönemdeki belediyecilik anlayışının adının "sanal gerçeklik belediyeciliği" olduğunu söyledi.

Balık, sanal gerçekliğin gerçekte olmayan ama algı oyunları ile varmış gibi hissettirilen sahte bir gerçeklik algısı olduğunu, CHP'nin sahte gerçeklik belediyeciliği yürüttüğünü savundu.

İSBAK'ın uluslararası ödüller almış yöneticilerinin görevden alındığını ifade eden Balık, "Çalışanlarını namus sözüne rağmen işten attınız. Millet İttifakı bileşenlerinin rozetli elemanlarını işe aldınız. Beşiktaş trafiğini rahatlatan kavşak söküldü atıldı, trafik kilit durumda. Levazım tüneli vardı, devam eden çalışmaları, tüneli günde 45-50 bin araç geçecek diye tünel mi olur diyerek durdurdunuz. 2018 yılında trafik yoğunluğu açısından 9. sırada olan İstanbul şu an birinci sırada." diye konuştu.

İstanbul'un diğer ulaşım sorunları ve karla mücadelede İBB yönetimini eleştiren Balık, şunları kaydetti:

"Birçok otobüs yolda kaldı. İstanbul halkı otobüsleri itti. Otobüsler seyir halindeyken arıza yaptı. Başarılı bir karla mücadele verdik diyorsunuz. Günler öncesinden meteorolojinin uyarısına rağmen başarısız bir karla mücadele gerçekleştirilmiştir. Yıllarca karla mücadelede uzman hale gelmiş, eğitimini almış personel liyakat anlayışınıza göre görevden alındı. İstanbul sokaklarında özellikle kar küreme araçlarının birçoğunu göremedik. Karla mücadele araçlarını bakımlarının yapılmadığı için yollarda kaldığına şahit olduk. Buzlanma öncesi kullanılması gereken solisyonun hiç kullanılmadığını gördük. Kar için tuzla mücadele edilmesi gerekirken kumla mücadele edildiğini gördük. Fıkralara konu olacak şekilde karla mücadele araçlarının yazlık lastiklerle yola çıktığını gördük."

Balık, vatandaşlar tarafından sevilen dikey bahçelerin de söküldüğünü hatırlattı.

Anıt ağaçlara bakım yapılmadığı için çürüdüğünü anlatan Balık, "Bu işler, arızalar, virüsler hep mi size denk geliyor? Her şey çok güzel olacak dendi, o günden bugüne başımıza gelmeyen kalmadı. Çevre çok önemli. Gelin el ele verelim İstanbul'umuza hep birlikte sahip çıkalım. İstanbul yönetimi çok kötü bir halde. Size İstanbul gerçeğinden bahsediyorum. Çok kötü durumdayız." diye konuştu.

BELBİM tarafından SOFRAM AŞ adında şirket kurulduğunu hatırlatan Balık, şöyle devam etti:

"İstanbul kart ödeme kartı olarak hizmet etmekteydi. CHP yönetimi gelir gelmez yerli ve milli ödeme sistemiyle büyükşehrin kendi şirketi olan SOFRAM AŞ ile yapabileceği hizmeti kabul etmedi, Fransız menşeli bir firmayla anlaşma yaptı. İstanbul karttan yapılan her bir harcama için bu yabancı şirkete yüzde 8 komisyon veriyor. Bu komisyon esnafımızdan kesiliyor. İBB şirketi, İstanbul halkının cebinde kalması gereken para, CHP yönetimin anlayışıyla Fransız firmaya aktarılıyor. Yıllık 182 milyon lira bu yabancı şirkete aktarılıyor."

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Muharrem Balık'ın iddialarına yanıt vererek, şunları söyledi:

"Bu ülkede havuz medyasını yaratan kendileridir. İstanbul halkı gerçekten kandırılamaz. İstanbul halkı o kadar bilinçlidir ki, 31 Mart ve 23 Haziran'da 3 ay arayla Ekrem İmamoğlu'nu iktidar etmiştir. AK Parti döneminde yapılan işlerle ilgili büyük sorunlar yaşandığı için İstanbul halkı kendilerinden mührü almıştır. Levazım tünelini seçimden önce durduran AK Parti'nin kendisi. Tonlarca solüsyon yollara serildi. En büyük ayıp da tuz yerine kum verildi denmesi. Tuzlar hala açıkta, depolarda bekletiliyor."

Söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da İBB'nin köylere fide dağıttığını belirterek, "İBB, 'alım garantili sebze fidesi dağıtıyoruz' demişti. Köylü bu fideleri aldığında sevinmiş, gübrelemiş, sulamış ürünü hasat ettiğinde maalesef İBB'nin yetkililerini bulamamıştı. Çünkü alım garantisi sözlerini unutmuşlardı." dedi.

