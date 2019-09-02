İBB Sarayı'nda 'tadilat' sıkıntısı... Toplantılar belediye dışında yapılabilir

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen İBB Sarayı'nda, yeni dönem meclis açılışı öncesi tadilat sorunu oldu. 1 aylık tatilin ardından 9 Eylül'de açılacak İBB Meclisi'ndeki siyasi parti grup odaları, bir süre önce tadilata alındı. Uzun zamandır yer sıkıntısı olan CHP grubunun talebi doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Tatilde bitirilmesi planlanan tadilat, açılışa 1 hafta kalmasına rağmen henüz bitirilemedi. Gruplara ait odalardaki mobilya ve diğer eşyalar, paketlenerek, Merter'deki depoya kaldırıldı. Tadilat ile İBB Meclisi'nde en büyük iki grup olan AK Parti ve CHP'ye eşit alan verilecek.

GRUP TOPLANTILARI, BELEDİYE DIŞINDA YAPILABİLİR

İBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili olan avukat Doğan Subaşı, tadilatın, Koruma Kurulu'ndan izin çıkmadığı için geciktiği iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"İşin hukuki boyutunu bilmiyorum; ancak grupların ihtiyaçlarını, diğer gruplarla görüşerek, demokratik bir süreçle götürmeye ve eşitlik içinde planlamaya çalışıyoruz. CHP grubu, yıllarca dar alana sıkışmış durumdaydı. Eşit paylaşımla planlama yapmak istiyoruz. Meclisin bulunduğu katı tamamen siyasi parti gruplarına ayırmak istiyoruz. Orada bulunan Meclis Müdürlüğü ve komisyon odalarını başka tarafa kaydıracağız. Meclis katı tamamen siyasi partilere ait olacak. Koruma Kurulu'ndan da sorun olduğunu düşünmüyorum; çünkü gelip bakmışlardı. Basit tadilat olduğunu, sorun yaşanacağını düşünmediklerini söylemişlerdi. Çalışmaların 1 haftada tamamlanması pek mümkün gözükmüyor. Siyasi partiler grup toplantılarını ilk ay kendi olanaklarıyla dışarıda başka yerde yapmak zorunda kalabilir."