İBB ÜNİVERSİTE YURT ÜCRETLERİ 2023: İBB Üniversite yurt başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte şartları...

İBB üniversite yurt yurt başvuruları ile ilgili detaylar merak edildi. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarının ardından heyecanla beklenen YKS sınavı sonuçları adayların erişimine açıldı. 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde alınan YKS tercihleri 19 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan birçok kişi 2023-2024 İBB üniversite yurt yurt başvuru ücreti ve şartlarını araştırıyor. İşte, İBB yurt başvuru ekranı ve detaylar...

İBB YURT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İBB yurt başvuru ücreti aylık 1.300 TL olarak belirlendi.

İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB yurt başvuruları İBB'nin yurtlar için hazırladığı sayfa üzerinden yapılıyor.

Açılan ekran üzerinden 'başvuru yap' butonuna tıklayarak İstanbul Senin karekod uygulaması veya TC kimlik numarası yazılarak giriş yapılıyor. Gerekli sorulara yanıt verildikten sonra başvuru işlemleri kısa sürede tamamlanabiliyor.

İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

T.C. vatandaşı olmak,

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,

Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.

Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

Kamu personeli olmaması.

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

