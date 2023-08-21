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İBB'nin öğrenci yurtlarına başvurular başladı

21.08.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yükseköğrenim öğrenci yurtlarına başvurular alınmaya başladı.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin yurt sayısını ve hizmet verdiği öğrenci sayısını her yıl artırdığı belirtildi.

Bu yıl 8 kız öğrenci yurdunda 2 bin 849, 6 erkek öğrenci yurdunda 2 bin 342 olmak üzere toplam 5 bin 191 öğrenciye hizmet verileceği aktarılan açıklamada, yurtlara başvuruların bugünden itibaren "https://yurt.ibb.istanbul/" adresinden yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yurtlara başvurularda, öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda kaydının bulunması, ailelerinin İstanbul il sınırları dışında ikamet etmesi ve 30 yaşını doldurmamış olması gibi şartlar arandığı dile getirilerek, çevrim içi olarak alınacak başvurular için 7 günlük bir süre tanınacağı, internet sitesi başvuru ekranının 27 Ağustos gece 23.59'a kadar açık olacağı vurgulandı.

Başvuru sonuçlarına 11 Eylül'den itibaren aynı internet sitesinden ulaşılabileceği aktarılan açıklamada, "15-21 Eylül tarihleri arasında 5 iş gününde asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00-19.00 saatleri arasında İBB yurtlarına kayıt yaptırabilecek. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da internet sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin kayıtları alınmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yurtların bu yılki ücretinin kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1300 lira olmasının planlandığı bildirildi.

Yeni akademik yılda hizmet verilecek İBB yurtları ise şunlar:

"Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 1, Avcılar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2, Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Esenyurt Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Bayrampaşa Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Şişli Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Eyüpsultan Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Ümraniye Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu, Küçükçekmece Kız Öğrenci Yurdu, Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu, Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu."

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