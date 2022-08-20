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İBB'nin üniversite yurtlarına başvurular 22 Ağustos'ta başlayacak

20.08.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin üniversite yurtlarına başvurular 22 Ağustos'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) üniversite öğrencilerine hizmet veren yurtlarına başvuru alımı, 22 Ağustos'tan itibaren 7 gün boyunca devam edecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da 2 ve Beyoğlu Örnektepe'de 1 yurt ile üniversite öğrencilerine hizmet veren İBB, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye ve Maltepe ilçelerine de yurt kazandıracak.

Yeni yurtlarla geçen yıl 622 öğrencinin barınmasına olanak sağlayan İBB, yatak kapasitesini 2 bin 800'e çıkaracak.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen yükseköğrenim öğrenci yurtları için başvurular 22 Ağustos'ta online başlayacak. Sadece şehir dışından gelen öğrencilerin kalabileceği yurtlara başvurular https://yurt.ibb.istanbul adresinden yapılacak.

Öğrenciler, kriterler ve başvuruyla ilgili tüm soruların yanıtlarına web sitesinden ulaşabilecek. Her başvuru şartı belli bir puana sahipken, şehit ve gazi yakını kriteri önem taşıyan koşullardan biri olacak.

Başvuru için öğrencilere 22 Ağustos'tan itibaren 7 günlük süre tanınacak. İnternet sitesinde başvuru ekranı 28 Ağustos gece 23.59'a kadar açık olacak. Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler başvurularının sonuçlarına 12 Eylül'den itibaren, yine başvuru yaptıkları siteden ulaşılabilecekler.

15-21 Eylül tarihleri arasında, asil listede yer alan öğrenciler, 23-29 Eylül arasında ise yedek listedeki öğrenciler 09.00-19.00 saatleri arasında İBB yurtlarına kayıt yaptırabilecekler. Belirtilen tarihlerin dışında gelen ya da internet sitesinde belirtilen kayıt evraklarını eksik teslim edenlerin başvuruları alınmayacak.

Sabah ve akşam yemeği imkanı bulunan yurtların bu yıl ücreti ise kahvaltı ve akşam yemeği dahil 950 lira olacak. Üniversitelere yakın ve merkezi noktalarda konumlandırılan yurtlarda, kütüphane, çalışma ve dinlenme odaları, bilgisayar ile etüt odaları, çamaşır odaları, yemekhane, revir ve mescit gibi birçok ortak kullanım alanları bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Öğrenci yurdu başvuru ibb

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:37
Sabah
06:11
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:04
Yatsı
21:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Nisa Eczanesi
Atasehir
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