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İbo Show 9 yıl sonra ekrandaydı... 14 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

15.11.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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İbo Show 9 yıl sonra ekrandaydı... 14 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

14 Kasım Cumartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 14 Kasım Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 14 Kasım Cumartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

14 Kasım Cumartesi akşamı reyting yarışında televizyonda birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kim Milyoner Olmak İster, Zümrüdüanka, İbo Show, MasterChef Türkiye ve Gönül Dağı kıyasıya yarıştı. 14 Kasım 2020 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

TV yayın akışı 14 Kasım 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 14 Kasım 2020 Cumartesi ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cumartesi günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....

ATV'de akşam kuşağında Hafta sonu ATV Ana Haber yayınlandı. Ardından ise fenomen haline gelen Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü yayınlandı.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra 9 yılın ardından İbo Show izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise akşam kuşağında; Gülbin Tosun ile Ana Haber Hafta Sonu ve yeni bölümüyle sevilen dizi Zümrüdüanka ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Gönül Dağı dizisi yine yeni bölümüyle izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi.

MasterChef Türkiye

14 KASIM 2020 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 14 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı.

14 Kasım total reyting sonuçları şöyle sıralandı;

TV 8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi birinci sıraya yerleşti.

9 yıl sonra Star TV’de ekrana geri dönen İbo Show ikinci sıradan listeye giriş yaptı.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan Gülbin Tosun ile Ana Haber Hafta Sonu üçüncü oldu.

TV 8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yemek programı ise kendine dördüncü sıradan yer buldu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyenKuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi özet bölümüyle en çok izlenen beşinci program oldu.

AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler yemek programı MasterChef Türkiye yer alırken ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise İbo Show yer aldı. Dördüncü sırada Gönül Dağı yer alırken Gönül Dağı’nı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi takip etti.

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