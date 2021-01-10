İbo Show'a katılan Cem Yılmaz: Birbirimize biraz moral verelim istedik

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 9 yıl sonra ekrana dönen İbo Show yine gündem oldu.

İbo Show yeni bölümünde; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz konuk oldu.

Programın konukları arasında yer alan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ), sevilen şarkılarıyla izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. MFÖ’nün şarkılarına eşlik eden Zafer Algöz ve Cem Yılmaz, esprileri ve anılarıyla geceye damga vurdu.

Programın yayınlanmasının ardından bir paylaşım yapan Cem Yılmaz paylaşımında şunları söyledi:

"Birbirimize biraz moral verelim istedik. İbo Show'da hem güldük hem şarkı söyledik. Ne yapalım elimizden gelen bu. Cebimde çakmak var idi. Yüzünüz hep gülsün."



