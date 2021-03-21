İbo Show'a katılan Ceylan estetikli haliyle sosyal medyanın dilinde

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da konuklar arasında 'Küçük Ceylan' olarak tanınan Ceylan Avcı vardı.

Geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Şarkıcı Ceylan'ın son hali olay oldu. Ceylan'ın değişimi hayranları tarafından oldukça beğenilse de bazı takipçileri estetiği abarttığını yorumlarında dile getiriyor.

Kısa süre önce saçlarını griye boyatan sanatçı, verdiği pozu "Ceylan 2021" notuyla paylaşmıştı.

İbo Show'da ise bu renk saçıyla yer almadı. Eski tonlarına dönen Ceylan'ın programda eski hallerini de gösterildi. Geçmişten bugüne değişimiyle dikkat çeken Ceylan sosyal medyanın da diline düştü.

İşte Ceylan'ın son hali hakkında yapılan bazı paylaşımlar:



