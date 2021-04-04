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İbo Show'a katılan Defne Samyeli gündemde! Sesi iyi mi kötü mü?

04.04.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un son bölümüne konuk olan Defne Samyeli'nin giydiği tulum ve söylediği şarkılar sosyal medyaya damgasını vurdu. Detone olan sesini ve kıyafetini eleştiren kullanıcılar, Twitter'dan ünlü sunucuya ağır yorumlarda bulundu.

İbo Show'a katılan Defne Samyeli gündemde! Sesi iyi mi kötü mü?

Bİr süre final yapacağı söylendikten sonra yeni dönem için de anlaşma yapan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları çok konuşuldu.

'İbo Show'un bu haftaki konukları, Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray oldu .İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu.

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Program için simsiyah transparan bir tulum tercih eden Samyeli, gecenin devamında şarkı söyledi. Ancak sahnede detone olduğu görülen ünlü sunucu, sosyal medyada diline düştü.

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Twitter üzerinden Samyeli'nin hem kıyafetini hem de sesini eleştiren kullanıcılar, ünlü isme ağır yorumlarda bulundu. Kıyafeti bazı takipçilerine abartılı gelirken bazı takipçileri ise çok yakıştığını ifade etti.

Sesiyle ilgili ise sert yorumlar yapıldı. İşte Defne Samyeli'ye gelen bazı yorumlar:

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"Allah herkese yirmi yıl ses eğitimi alıp da sesi bir halta yaramayan Defne Samyeli özgüveni versin."
"Defne Samyeli'yi araya kaynar diye mi çağırdınız abi."
"Pandemi sıkıntısı yetmiyormuş gibi bir de bunun üstüne Defne Samyeli'nin şarkıcı olması... Kurtaran yok mu bizleri?"
"Defne Samyeli dinleyince müzikle arama mesafe koymaya karar verdim."
"Ülkeye bak Defne Samyeli, İbo Show'a çıkıp şarkı söylüyor."

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Işın Karaca İbrahim Tatlıses İbo Show
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