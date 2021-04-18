İbo Show'a katılan İrem Derici'nin kıyafeti olay oldu!

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici en son olarak yalnızlıktan dert yandığı mesajıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İrem Derici, Instagram hesabından yayınladığı karelere, yalnızlığına vurgu yaparak "Güzeliz de ne oluyor. Evdeki diş fırçası sayısı 1" notunu yazmıştı.

Bu paylaşımı oldukça konuşulan İrem Derici bu kez kıyafetiyle gündeme geldi. İbo Show'a katılan ünlü şarkıcı sosyal medyada hem elinin üzerindeki dövmesi hem de kıyafetiyle gündeme oturdu.

İşte İrem Derici'nin kıyafeti hakkında yazılan bazı tweetler:

-Seneye de giyerim diye düşündü sanırım

-İrem kıyafetini evde unutup İbrahim Tatlıses'ten ödünç takım almış gibi.

-Elinin üstüne dükkan kaşesi neden bastınız acaba?

-Annem bir şey olmaz büyük ise seneye de giyersin dediği kıyafet

-Annem İrem Derici'nin kıyafetini asla beğenmiyor."Gelecek ay maaşıyla ona kıyafet alacağım" deyip duruyor.

-İrem Derici'nin ceketi gibiyim kendime bile fazlayım bu aralar...



