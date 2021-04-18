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İbrahim Tatlıses Deniz Seki'ye şaka yapmak isterken... 'Davul gibi olmuşsun'

18.04.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde yaptığı photoshoplarla gündeme gelen Deniz Seki İbo Show'a konuk oldu. İbrahim Tatlıses, uzun yıllardır başına dert olan kilolarından mide ameliyatıyla kurtulan Deniz Seki'ye, "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" sözleriyle şaka yapmak isteyince ortam buz kesti.

İbo Show'un son bölümüne İrem Derici'nin takımı ve İbrahim Tatlıses'in Deniz Seki'ye gafı damgasını vurdu.

İbrahim Tatlıses, uzun yıllardır başına dert olan kilolarından mide ameliyatıyla kurtulan Deniz Seki'ye, "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" sözleriyle takılınca olay oldu.

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İbrahim Tatlıses Deniz Seki'ye şaka yollu takılmak istedi ama esprisi anlaşılmayınca ortam buz kesti. Tatlıses, ünlü şarkıcıya, "Sen zaten şişmanmışsın. Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" dedi.

İbrahim Tatlıses'in sözleri sonrası Sinan Akçıl, arayı yumuşatmak için, "Yok şaka yapıyor. Öyle denir mi abi ya" diye konuştu.

İlginç anların yaşandığı o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki İbrahim Tatlıses İrem Derici Sinan Akçıl İbo Show
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ünlü takımı oturmayı kalkmayı konuşmayı ağlamayı bilmez mi? Erkan bey ayrı.

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