İbrahim Tatlıses Deniz Seki'ye şaka yapmak isterken... 'Davul gibi olmuşsun'

İbo Show'un son bölümüne İrem Derici'nin takımı ve İbrahim Tatlıses'in Deniz Seki'ye gafı damgasını vurdu.

İbrahim Tatlıses, uzun yıllardır başına dert olan kilolarından mide ameliyatıyla kurtulan Deniz Seki'ye, "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" sözleriyle takılınca olay oldu.

İbrahim Tatlıses Deniz Seki'ye şaka yollu takılmak istedi ama esprisi anlaşılmayınca ortam buz kesti. Tatlıses, ünlü şarkıcıya, "Sen zaten şişmanmışsın. Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" dedi.

İbrahim Tatlıses'in sözleri sonrası Sinan Akçıl, arayı yumuşatmak için, "Yok şaka yapıyor. Öyle denir mi abi ya" diye konuştu.

İlginç anların yaşandığı o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

