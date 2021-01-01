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İbo Show'a katılan Seda Sayan, Ahmet Kaya şarkısı söyleyince...

01.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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İbo Show yılbaşı programında Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan sosyal medyanın gündeminde... Seda Sayan'ın performansını beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları Sayan'a tepki gösterdi.

İbo Show Yılbaşı özel gecesinde Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer konuk olarak katıldı.

Programında Seda Sayan'ın Ahmet Kaya'nın 'Dostum Dostum' şarkısını söylemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konuyla ilgili tweet atan birçok sosyal medya kullanıcısı Seda Sayan'ın performansını beğenmediğini belirtti. Sayan'ın performansı sonrası "Ahmet Kaya'nın şarkılarını başkaları söylemesin", "Kulağım kanadı", "Bu ne hiç iyi değilim" benzeri yorumlar yapıldı.

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