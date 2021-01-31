İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...

İbo Show'un konukları yine olay oldu. İbo Show'da bu hafta oryantal Didem Kınalı'nın dans ettiği görüntüler dikkat çekti.

Birbirinden ünlü ismin konuk olduğu eğlence programında oryantal Didem'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. 'İbo Show'un 11'inci bölümüne; Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.

Sevgilimden beklentim Bülent Serttaş gibi olması pic.twitter.com/2W5QfQMz9i — Thebacim (@thebacims) January 30, 2021

Konuklardan Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırması, sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada o anlar defalarca paylaşılırken Serttaş da dün gece kendisiyle ilgili bazı paylaşımları paylaştı,

Ancak Bülent Serttaş niçin böyle bir tavır takındığını ise açıklamadı.





