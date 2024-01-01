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İbo Show'daki abartı filtre sosyal medyada gündem olmuştu: Armağan Çağlayan'dan İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin olay yorum

01.01.2024 11:25 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un yılbaşı özel programı sosyal medyada gündem oldu. Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da filtrenin ayarı fazla kaçınca ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Programına katılan konukların yüzü 'filtre'den dolayı tanınmaz hale gelince, ünlü sunucu Armağan Çağlayan'dan da dikkat çeken bir yorum geldi.

İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu. İbo Show'da kullanılan filtre ise izleyenlerin diline düştü.

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Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hülya Avşar'ın daha önce rol aldığı dizideki filtreyi de gösterek "Bu flu görüntünün sebebi kesinlikle Hülya Avşar . Her gittiği yere götürüyo. Masumiyet bir ara Kösem de de yapılmıştı" yorumunu yazdı.

Filtrenin ayarı kaçtığı yayında konukların yüzleri de değişti. Yayına yansıyan ilginç görüntülere sosyal medyada da yorum yağdı.

ibo show

O görüntülere ilişkin X hesabından bir değerlendirmede bulunan Armağan Çağlayan, "Sevgili arkadaşlar 25 yıl televizyon işi yaptım ben böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bantı yayından önce teknik yönetme de mi görmedi? İnanılır gibi değil!" ifadelerini kullandı.

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Armağan Çağlayan İbo Show Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
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