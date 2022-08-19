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İbo Show'daki danslarıyla tanınan oryantal Didem'den taciz itirafı! "Göğüslerime..."

19.08.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyuran Didem Kınalı taciz itirafıyla dikkat çekti. Bir döneme damga vuran ancak son dönemlerde ekranlarda kendine yer bulamayan oryantal Didem açıklamasında "Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanlar oluyordu" dedi.

İbo Show'daki danslarıyla tanınan oryantal Didem'den taciz itirafı! "Göğüslerime..."

İbo Show sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Didem Kınalı son yıllarda ekrana çıkamamasından mustaripti. Son olarak yine İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan oryantal Didem kapalı kıyafetiyle uzun süre gündemde kalmıştı. Didem Kınalı, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Kınalı, Gülşen'in son dönemlerde giydiği iddialı sahne kostümlerine dair konuştu. Didem Kınalı, kendisini çok beğendiğini ve yaptığı hareketleri doğru bulduğunu belirtti.

Oryantal Didem "Yasaklar çözüm olmaz. Hem moda dediğimiz şey değişkendir. Moda çıplaklıksa eğer ona uymak istemem. Bedenime ne uyuyorsa onu giyerim" dedi.

Ekran Alıntısı

"MURDA'YA KIRILDIM"

Türkiyede oryantal olmanın zorluğundan dem vuran Didem Kınalı, rapçi Murda'nın 'dansöz' açıklamasının sorulması üzerine ise "Dansöz kelimesi aşağılayıcı bir ifade olarak kullanıldığı için kırıldım" şeklinde konuştu.

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"Sahnede çoğu kez tacize uğradım" itirafıyla da dikkat çeken ünlü oryantal, Snob Magazin'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ÇOĞU KEZ TACİZE UĞRADIM"

"Sahneye geç çıktığımda müşteriler leblebi atardı. Leblebiyi geçtim çoğu kez sahnede tacize uğradım. Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanlar oluyordu. Kulise gelen lüks hediyeler ve yemek davetlerinden hiç bahsetmiyorum bile.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Kınalı
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