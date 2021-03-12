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İbo Show final yapmıyor! İbrahim Tatlıses'e olay hediye

12.03.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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İbo Show final yapmıyor! İbrahim Tatlıses'e olay hediye

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara dönen 'İbo Show' hakkında iddialar bitmiyor. Son konuşulanlara göre İbo Show 16 bölüm uzatıldı ve Tatlıses'e pahalı bir hediye verildi.

İbrahim Tatlıses'in, Star TV'deki şovunun yayından kaldırıldığı iddialarından sonra yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Star TV ile dokuz yıl aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı iddiası gündem olmuştu. Bu iddialara ilişkin programın yapımcısı Polat Yağcı, "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" demişti.

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Yeni iddia ise kanalın sözleşmeyi 16 bölüm daha uzattı... 2. Sayfa'nın bir diğer iddiası ise İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik bir cip hediye edildiği yönünde.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çok ihtiyacı var ya pahalı hediyeye alın alın.
İbo dört kişi çağırdığına göre 64 kişi bulunacak yakında beni bile çağırabilir.
DOLU DOLU GEÇEN EĞLENCELİ BİR İBO SHOW!....DUVARDAKİ İBO'NUN VESİKALIK FOTOĞRAFI YETER!...EYLENCE DİZ BOYU!.....KISKANMAYALIM,NAZAR VURMAYALIM...SANATÇILAR ANCAK ONUN PROGRAMINDA DEĞERİNİ BULUR!!!!BUNU HİSSETTİNİZ Mİ?

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