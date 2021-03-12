İbo Show final yapmıyor! İbrahim Tatlıses'e olay hediye

İbrahim Tatlıses'in, Star TV'deki şovunun yayından kaldırıldığı iddialarından sonra yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Star TV ile dokuz yıl aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un final yapacağı iddiası gündem olmuştu. Bu iddialara ilişkin programın yapımcısı Polat Yağcı, "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" demişti.

Yeni iddia ise kanalın sözleşmeyi 16 bölüm daha uzattı... 2. Sayfa'nın bir diğer iddiası ise İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik bir cip hediye edildiği yönünde.

