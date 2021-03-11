Final yapacağı konuşulan İbo Show'un yeni konukları kimler?

Star TV'de yayınlanan ve ekranların klasiği olan İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, büyük bir ara sonrası yeniden ekranlara dönmüştü. Seyircinin büyük ilgi gösterdiği program, her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanıyordu.

Yüksek reytingleriyle bilinen İbo Show'un listelerde düşüşünün ardından flaş bir iddia geldi. İbo Show'un reytinglere yenildiği ve final yapacağı iddia edildi.

İddialara yanıt gelmezken İbo Show'un yeni konukları da belli oldu.

‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan’ı konuk ediyor.



