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İbo Show konuğu Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun nereli ve kaç yaşında?

20.04.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show konuğu Ankaralı Coşkun, 20 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölüm öncesi, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ankara'nın Bağları, Vay Balım ve Ne Bilsin Eller gibi seslendirdiği şarkılarla bilinen ünlü isim programda müzik ziyafeti yaşatacak. İbo Show konuğu Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İbo Show konuğu Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun nereli ve kaç yaşında?

İbo Show konuğu Ankaralı Coşkun, günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Ankara havaları ile bilinen ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Peki İbo Show konuğu Ankaralı Coşkun kimdir? Ankaralı Coşkun nereli ve kaç yaşında? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

İbo show

ANKARALI ÇOŞKUN KİMDİR?

4 Nisan 1977 Ankara doğumlu Ankaralı Coşkun 44 yaşındadır. Ankaralı Coşkun'un babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibidir. Ankaralı Coşkun bağlama ile henüz 5 yaşında tanıştı. Ankaralı Coşkun daha bebekken babasından bağlamayı alıp çalmaya başladı. 8 yaşına geldiğinde saz çalıp türküler söylemeye başlayan Ankaralı Coşkun, daha iyi türkü söylemek için saatlerce çalıştı.

Ankaralı Coşkun'un ilk albümü 19 yaşındayken çıktı. "Vay Seni Vay Vay" albümünü müzikseverlerle buluşturan Ankaralı Coşkun, asıl çıkışını 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle yaptı. Usta dediği birden fazla sanatçının da yer aldığı albüm ile Ankaralı Coşkun, adını geniş kitlelere duyurdu.

2003'te "Yapmazdım – Pire" adlı 3. albümünü, 2005'te "Yalan mı – Ağır Abi" adını verdiği 4. albümünü, 2007'de "Karaçalı" adlı 5. albümünü, 2009'da "Bana ne" adını verdiği 6. albümünü çıkaran Ankaralı Coşkun kendisini tüm Türkiye'ye hatta Türkiye'yi aşarak tüm dünyaya tanıttığı 7. albümü olan "Ankara'nın Bağları" nı ise 2011 yılında çıkardı.

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İbrahim Tatlıses İbo Show
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