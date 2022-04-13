İbo Show konuğu İsmail YK araştırılıyor. Bir zamanların gündemden düşmeyen ismi İsmail YK Bas Gaza, Tıkla, Şekerim gibi şarkıları seslendirdi. Peki İbo Show konuğu İsmail YK kimdir? İsmail YK kaç yaşında ve nereli, soyadı ne? İşte merak edilenler...

İSMAİL YK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

5 Temmuz 1978 Almanya doğumlu İsmail YK 43 yaşındadır. 2006'da çıkan Bombabomba.com başlıklı albümü, Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu. İsmail YK'nın çok sayıda klibi, şarkısı ve müzik alanında ödülü bulunuyor.

İsmail YK müzük çalışmalarının yanı sıra ekran önünde dizi projelerinde de yer aldı. Selena, Korkusuzlar, Oyun Başladı, Türkan Hanım'ın Konağı gibi projelerde oynadı.

İSMAİL YK ALBÜMLERİ

Şappur Şuppur (2004) - Türkiye satış 1.250.000

Bombabomba.com (2006) - Türkiye satış: 600.000

Bas Gaza (2008) - Türkiye satış: 450.000

Haydi Bastır (2009) - Türkiye satış: 1.500.000

Psikopat (2011) - Türkiye satış: 150.000

Metropol (2012) - Türkiye satış: 100.000

Kıyamet (2015)

Tansiyon (2018)

