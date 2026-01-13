MAGAZİN

Jude Law'ın kızı Iris Law "Kimse için giyinmiyorum" deyip paylaştı

Ünlü oyuncu Jude Law ile Sadie Frost’un kızı Iris Law, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla gündeme geldi. 25 yaşındaki model, son fotoğraf paylaşımında cesur tarzıyla dikkat çekti.

Jude Law'ın Sadie Frost ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Iris Law sosyal medyada adından söz ettirdi. Sütyensiz şekilde beyaz bir atlet ve dantel iç çamaşırıyla ayna karşısında poz veren Iris Law, paylaştığı karelere yalnızca “hydrated” notunu düştü.

Iris, bir diğer paylaşımında pembe mini şort, uyumlu hoodie ve Nike tişörtle sportif bir kombin yaparken elinde su şişesiyle objektife poz verdi. Başka bir ayna selfiesinde ise beyaz şık bir elbise ve siyah topuklu ayakkabılarla zarif tarzını sergiledi. Paylaşımlar arasında yakın bir arkadaşıyla verdiği samimi bir poz da yer aldı.

Ünlü model, geçtiğimiz hafta Instagram’da 2025 yılına dair bir özet paylaşarak geride bıraktığı yılı da değerlendirmişti. Ayrıca yakın zamanda Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkarak büyük ses getiren Iris Law, Bella ve Gigi Hadid, Emily Ratajkowski ve Lila Moss gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte yürümüştü.

Stil anlayışıyla da sık sık adından söz ettiren Iris Law, kısa süre önce 'Kimse için giyinmiyorum’ diyerek gündeme gelmişti.

Iris Law
