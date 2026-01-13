3 ay önce İpek Filiz Yazıcı'dan boşanmıştı! Ufuk Beydemir Manifest'in yıldızıyla aşk yaşıyor iddiası

'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile 3 yıllık evliliğini 3 ay önce tek celsede sonlandırmıştı.

Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla şaşırtmayı başardı.

Instagram hesabından soru cevap yapan isim, kendisine gelen 'Prime dönemin ne zamandı sence?' sorusuna 'Şuan, Japonca' yanıtını verdi ardından da sakız falını paylaştı.

Falda 'Yaz gelecek hayatına, baktığında sen ona. Buzları çözülecek kalbinin, dayanamaz bu yangına' yazması dikkat çekti.

Ufuk Beydemir'in, özellikle 'Japonya' yazması şu an Japonya'da tatilde olan Manifest üyesi Zeynep Oktay'a gönderme olarak algılandı. Daha sonra ise Beydemir'in Oktay'ın fotoğrafına kalp bıraktığı ortaya çıktı.