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İbo Show konuğu Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli?

30.03.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programına konuk olan Lerzan Mutlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Lerzan Mutlu Türk arabesk, fantezi ve pop müzik ses sanatçısı ve televizyon sunucusudur. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarında eğitim aldı. İşte Lerzan Mutlu hakkında detaylar...

İbo Show konuğu Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli?

Bir Alo De, Yar Dediğin Arar, Kibrit gibi şarkıları seslendiren Lerzan Mutlu'nun hayatı araştırılıyor. Peki İbo Show konuğu Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli? Birden fazla albüm, single çalışmalarına imza atan Lerzan Mutlu şarkıcı ve sunucudur. İşte detaylar...

İbo Show konuğu Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli?

LERZAN MUTLU KİMDİR?

12 Şubat 1977 doğumlu Lerzan Mutlu 45 yaşındadır. Avukat baba, ev hanımı annenin tek kızı olarak dünyaya gelen Mutlu Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji’ni tamamladıktan sonra Yıldız Koleji'nde eğitim aldı. 10 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybetti. Lisenin ardından İsviçre'de özel bir üniversiteye kaydoldu.

İbo Show konuğu Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında ve nereli?

Ancak 6 ay sonra üniversiteyi yarım bıraktı ve Türkiye'ye döndü. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı ancak burayı da yarım bıraktı ve sahne ve televizyon çalışmalarına başladı. Lerzan Mutlu'nun Kibrit, Oyuncu, Kahraman, Bizde Böyle adında şarkıları bulunuyor.


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Lerzan Mutlu İbo Show
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