İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Mustafa Üstündağ ekranların tanınan simalarından biridir. 2000 yılından beri oyunculuk kariyerinde aktif olan Mustafa Üstündağ çok sayıda projede rol aldı. İşte Mustafa Üstündağ hakkında detaylar...

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

11 Şubat 1977, Mersin doğumlu Mustafa Üstündağ 45 yaşındadır. İlk kez Yılan Hikayesi isimli dizi ile kamera önüne geçti. Aslen Adanalı olan Mustafa Üstündağ henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra tiyatro çalışmalarında da yer aldı.

Ödüllü oyuncu Mustafa Üstündağ çok sayıda dizi, film, tiyatro projelerinde yer aldı. Ecem Özkaya ile 2010-2020 yılları arasında evli kaldı.

