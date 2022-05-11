İbo Show konuğu Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taylan Özgür Ölmez kaç yaşında ve nereli?

Taylan Özgür Ölmez Türk Halk Müziği yetenekli isimlerinden biridir. Taylan Özgür Ölmez müzik hayatına Grup Özgür Deniz adlı müzik grubuyla adım attı. Peki İbo Show konuğu Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taylan Özgür Ölmez kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
1979 Tunceli doğumlu Taylan Özgür Ölmez 43 yaşındadır. Mucize Doktor dizisindeki Taner Ölmez ile kardeş olan Taylan Özgür Ölmez lisede bağlama eğitimi aldı. Ayrıca 3 sene Pera Güzel Sanatlar Akademisinde sinema atölye ve oyunculuk eğitimi aldı. 1995'te arkadaşlarıyla Grup Özgür Deniz isimli müzik grubunu kurdu. 2007'de ilk solo albümü Nihayet'i müzik piyasasına sürdü. Taylan Özgür Ölmez 2014'te ise ikinci solo albümü DEM ile müzik kariyerini devam ettirdi.
Nihayet (2007)
Anla (Nam-ı Diğer Gölge) 2008
Karadut, Vol. 1 (Rengahenk Türküler) 2009
Dem - 2014
Karadut - Rengahenk Türküler, Vol.2 2015
Tek Aşkımız Beşiktaş- 2015
Güvercin Uçuverdi- 2015
Güzelcan Türküleri- 2016
Karadeniz'e Kalan, Vol. 4- 2019
Bülbülüm Altın Kafesde- 2018
Türkülere Kalan, Vol. 3- 2020
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