Taylan Özgür Ölmez Türk Halk Müziği yetenekli isimlerinden biridir. Taylan Özgür Ölmez müzik hayatına Grup Özgür Deniz adlı müzik grubuyla adım attı. Peki İbo Show konuğu Taylan Özgür Ölmez kimdir? Taylan Özgür Ölmez kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ KİMDİR?

1979 Tunceli doğumlu Taylan Özgür Ölmez 43 yaşındadır. Mucize Doktor dizisindeki Taner Ölmez ile kardeş olan Taylan Özgür Ölmez lisede bağlama eğitimi aldı. Ayrıca 3 sene Pera Güzel Sanatlar Akademisinde sinema atölye ve oyunculuk eğitimi aldı. 1995'te arkadaşlarıyla Grup Özgür Deniz isimli müzik grubunu kurdu. 2007'de ilk solo albümü Nihayet'i müzik piyasasına sürdü. Taylan Özgür Ölmez 2014'te ise ikinci solo albümü DEM ile müzik kariyerini devam ettirdi.

TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ TÜRKÜLERİ

Nihayet (2007)

Anla (Nam-ı Diğer Gölge) 2008

Karadut, Vol. 1 (Rengahenk Türküler) 2009

Dem - 2014

Karadut - Rengahenk Türküler, Vol.2 2015

Tek Aşkımız Beşiktaş- 2015

Güvercin Uçuverdi- 2015

Güzelcan Türküleri- 2016

Karadeniz'e Kalan, Vol. 4- 2019

Bülbülüm Altın Kafesde- 2018

Türkülere Kalan, Vol. 3- 2020

